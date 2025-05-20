Müzeler Haftası Tekirdağ'da Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Müzeler Haftası Tekirdağ'da Başladı

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 'Trak Ana Tanrıçanın İzleri' sergisiyle Müzeler Haftası'nı açtı.

20.05.2025 14:00
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TEKİRDAĞ'da Müzeler Haftası, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 'Trak Ana Tanrıçanın İzleri 'sergisi ile başladı.

Tekirdağ'da Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 'Trak Ana Tanrıçanın İzleri' sergisi açıldı. Sergide, Kybele, Artemis, Hera ve Athena gibi heykelcikler yer aldı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen açılışta, halk oyunları gösterileri ve öğrencilere yönelik kısa bir müze tanıtımı yapıldı. Etkinlikler kapsamında Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi başta olmak üzere, kentteki birçok müze hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmaları, rehberli turlar ve çocuklara özel etkinlikler de programda yer alıyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, "18 Mayıs Müzeler haftası nedeniyle ilk etapta Trak Ana Tanrıçanın İzleri sergimizle başladı. Cumhuriyetin İkinci Yüz Yılı'nda 102 eser yurt genelinde sergileniyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da Trak Ana Tanrıçanın İzleri sergimizle başladık. 24 Mayıs'a kadar bir çok etkinliğimiz olacak. Atölyelerimiz, çalışma etkinlikleri, söyleşiler şeklinde şehrimizin tarihi, arkeolojik derinliğini anlatacak bir çok etkinlik gerçekleşecek. Müzeler haftasında tüm hemşerilerimizi müzelerimize bekliyoruz" dedi.

Tekirdağ Müze Müdürü Abdülgani Tarkan ise, "Ziyaretçi sayılarımız 2024 yılı itibariyle, 2023'te 13 binlerdeyken, pandeminin etkisiyle 4-5 binlerdeyken geçen sene ilk defa 15 bin ziyaretçimizi ağırladık Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya müzesinde. Kazıların artmasıyla eser sayılarımızda artıyor. Şuan itibarı ile 24 bin 500 arkeolojik envanterlik eserimiz müzemizde sergileniyor" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA

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