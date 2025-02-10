Nadir Klasik Otomobil Koleksiyonu Ünlülerin Gözdesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nadir Klasik Otomobil Koleksiyonu Ünlülerin Gözdesi

Samsunlu Emre Yılmaz, nadir klasik Mercedes araçlarıyla ünlülerin ilgisini çekiyor.

10.02.2025 23:35
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Nadir klasik otomobil koleksiyonu: Ünlüler bu araçların peşinde

SAMSUN - Samsun'da bir iş adamının "nadir klasik otomobil koleksiyonu", ünlülerin bile gözünü kamaştırıyor.

Samsun'da oto yıkama işiyle uğraşan 35 yaşındaki Emre Yılmaz, çocukluk yıllarındaki otomobil tutkusunu, zamanla büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, işyerinin bir bölümünü garaja çevirerek, yıllardır topladığı nadir ve klasik Mercedes araçlarını burada sergiliyor. Sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine ilgi gösteren Yılmaz, şu ana kadar 12 araçtan 7'sini satarken, koleksiyonunda kalan 5 özel otomobile ise büyük bir özenle bakıyor. Yılmaz'ın koleksiyonundaki bu nadir araçlar, ünlü dizi oyuncularının bile ilgisini çekiyor.

Klasik otomobillere olan tutkusu, iş hayatı ve hobisinin birleşimi olarak dikkat çekerken Yılmaz, koleksiyonunu gelecekte de genişletmeyi planlıyor. Hem iş hem de koleksiyon konusunda başarı yakalayan Yılmaz, işinden elde ettiği kazancını klasik araç koleksiyonuna yatırarak, bu alandaki sevgisini her geçen gün büyütüyor.

"Koleksiyon garajımda nadir bulunan 5 Mercedes var"

Garajındaki otomobillere gözü gibi baktığını ifade eden Emre Yılmaz, "Mercedes aşkı bende çocukluktan geliyor. Küçükken oynadığımız demir metal araçlarla Mercedes sevgisi kazandık. Şimdiye kadar 12 tane klasik araç toparladım. Çok kıymetli isimlere bu arabalardan verdik. Ufak çaplı ticari girişim gibi olmasının yanı sıra hobimiz de oldu. Şu anda garajımda nadir bulunan ve Türkiye'de yürür vaziyette sınırlı sayıda olan 1963 model Mercedes 220s, 1982 model Mercedes 280 ce Amerikan Coupe, Formula1 pilotlarının pistte kullandığı ve nadir olan 190e 2.3 1987 model Mercedes ve üstü açık 1992 model 129r 300sl Mercedes cabriolet convertible bir aracımız var. Garajımdaki araçların hepsi, kıymetli ve koleksiyon değerini sahip araçlardan oluşuyor. Bir tane de garajda olmayan evde sakladığım 1994 model 124 coupe var. Onu da müsait bir zamanda garajıma alacağım" dedi.

"Kurtlar Vadisi oyuncuları aracımı almak istedi"

Birçok ünlünün otomobilleri almak için teklif yaptığını ancak şu anda elinde bulunan 5 otomobili satmayı düşünmediğini dile getiren Yılmaz, "Bu araçlar koleksiyonluk olduğu için piyasa değerleri oldukça yüksek. Fiyatları, sıfır araçların daha üstünde belirleniyor. Bu araçları almak için İstanbul'dan birkaç ünlü bizimle temasa geçti. Hatta Kurtlar Vadisi oyuncuları bu araçlardan birini çok istedi ama vermedik. Topladığımız araçlar arasında isteyenlere verdiğimiz oldu, kıyamayıp satamadıklarımız da oldu. Şu anda koleksiyonumu daha da geliştirmek istemiyorum. Bu araçlara zaman ayırmak istiyorum. Araçları kullanmak gerekiyor. Kullanmadığınız zaman bu araçlar küsüyor, hiç olmadık yerlerde arıza veriyorlar. 5 adet klasik, koleksiyonluk araç şu anlık bize yetiyor. Araçlarla Samsun sokaklarında gezdiğimde çok dikkat çekiyor. Trafikte çok görünmeyen ve kondisyonu iyi olduğu için görenler araçların fotoğraflarını çekiyor. Trafikte de çok güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.

Yılmaz'ın klasik otomobil garajında otomobillerin yanı sıra Mercedes parçalarından oluşan mini müze de bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nadir Klasik Otomobil Koleksiyonu Ünlülerin Gözdesi - Son Dakika

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