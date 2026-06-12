Nahita'nın Renkleri Defilesi - Son Dakika
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Nahita'nın Renkleri Defilesi

12.06.2026 09:41
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Niğde'de düzenlenen defilede geleneksel motifler modern tasarımla buluştu. Kültürel değerler öne çıkıyor.

Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Nahita'nın Renkleri" defilesi düzenlendi.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, defilede yer alan eserlerin Halk Eğitim Merkezine bağlı köy ve beldelerde açılan giyim üretim teknolojileri kurslarındaki usta öğreticiler ile kursiyerlerin emekleriyle hazırlandığını söyledi.

Eserlerin Niğde'nin köklü kültüründen ilham alınarak tasarlandığını ifade eden Çetin, geleneksel motiflerin estetik dilinin ve modern tasarım anlayışının bir araya getirildiğini anlattı.

Çetin, bu çalışmaların kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Halk Eğitimi Merkezlerinin kültürel mirasın korunmasına da hizmet ettiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün sergilenen eserler bunun en güzel örneklerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlerken geçmişimizi unutmadan, kültürel zenginliklerimizi koruyarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu defile sorumluluğun ve bilincin somut bir yansımasıdır. Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından halk oyunu gösterileri yapıldı ve defile gerçekleştirildi.

Programa, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şemsettin Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Nahita'nın Renkleri Defilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Kanalı Mehmet Kanalı:
    Bu tür etkinlikleri görünce aklıma batı ülkeleri geliyor İtalya'da Milano Moda Haftası vardır diye biliyorum orada da kültürel unsurlar taşınıyor ama o kadar geniş katılımcı ve tanıtımla yapılıyo biz de güzel şeyler yapıyoruz ama medya ve tanıtım açısından daha güçlü olabilirdik diye düşünüyorum umarım bundan sonra daha çok insana ulaşır bu tip projeler 0 0 Yanıtla
  • Murat Ünalan Murat Ünalan:
    Güzel bir etkinlik ama haberde eksik kalan yönler var. Defilede kaç eser sergilendi, tasarımcı öğrenciler kimlerdi bunlar belirtilmemiş. Kültürel motifler hangi bölgelerden ilham aldı bunu merak ettim. 0 0 Yanıtla
  • Eray Aykın Eray Aykın:
    bu tür etkinliklerin yapılması güzel ama hep böyle seremonilerde kalıyo işin asıl önemli tarafı yani kültür mirası dediğimiz şey günlük hayata nasıl taşınır onu görmek lazım yoksa sadece defile yapmakla yetiniyoruz ben bunların hepsi güzel ama çalışan insanın gerçek sorunlarıyla ne alakası var yani 0 0 Yanıtla
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