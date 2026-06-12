Nahita'nın Renkleri Defilesi

Mehmet Kanalı:

Bu tür etkinlikleri görünce aklıma batı ülkeleri geliyor İtalya'da Milano Moda Haftası vardır diye biliyorum orada da kültürel unsurlar taşınıyor ama o kadar geniş katılımcı ve tanıtımla yapılıyo biz de güzel şeyler yapıyoruz ama medya ve tanıtım açısından daha güçlü olabilirdik diye düşünüyorum umarım bundan sonra daha çok insana ulaşır bu tip projeler