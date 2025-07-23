Nallıhan\'da Uluslararası Halk Dansları Festivali

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında gösteri sunulacak.

Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Nallıhan ilçesinde 29 Temmuz'da başlayıp, 5 gün sürecek Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında gösteri gerçekleştirilecek.

31 Temmuz Perşembe günü Nallıhan'da yapılacak gösteriler için Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada "Çeşitli ülkelerden gelen konuklarımızı Nallıhan'da misafir edeceğiz. Harika gösterileri izlemek üzere tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.