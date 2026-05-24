Namangan\'da 65. Çiçek Festivali Başladı

24.05.2026 11:20
Özbekistan'ın "çiçek şehri" olarak bilinen Namangan, 65. Uluslararası Çiçek Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin doğusundaki Fergana Vadisi'nde yer alan Namangan'da ilki 1961'de düzenlenen ve ülkenin en önemli kültürel organizasyonları arasındaki festivale yerli ve yabancı 500'e yakın yetiştirici, florist ve çiçek tasarımcısı katılıyor, ender türlerin de bulunduğu binden fazla çiçek çeşidi sergileniyor.

Organizasyon kapsamında kent genelinde modern peyzaj ve tasarım çalışmalarıyla hazırlanan stantlar, dekorasyon ürünleri ve minyatürlerde 120 türden yaklaşık 150 milyon fide dikilerek Namangan'ın "çiçekler şehri" görünümünün pekiştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Namangan Havalimanı ile Babür Parkı arasında yaklaşık 10 kilometrelik kortej düzenlenecek. Kortejdeki yaklaşık 200 araç, canlı çiçeklerle süslenecek.

Festivalin ana etkinlik alanı Babür Parkı'nın 8 hektarlık bölümünde 250'den fazla yetiştirici, florist ve tasarımcının hazırladığı büyük ölçekli çiçek kompozisyonları sergileniyor. Park genelinde ziyaretçiler için 12 özel fotoğraf noktası oluşturuldu.

Bu yıl festival kapsamında yaklaşık 150 milyon çiçek fidesinin dikilmesi öngörülüyor. Namangan'da 2018'de düzenlenen festivalde 4,5 milyon, 2023'te 35 milyon, 2024'te 45 milyon, 2025'te de yaklaşık 100 milyon çiçek dikildi.

Bu yılki festivale 50'den fazla ülkeden 1 milyondan fazla yabancı turist ile yaklaşık 7 milyon yerli ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Organizasyon dolayısıyla kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

Guinness Dünya Rekoru için başvuru yapıldı

Bu yılki festival kapsamında uluslararası ölçekte dikkati çeken girişimlerden birisi de Guinness Dünya Rekoru için yapılan başvuru oldu.

Festival öncesinde Namangan'da 20 Nisan-20 Mayıs tarihlerinde rekor kırılması amacıyla yaklaşık 30 milyon çiçek dikildi.

Süreç boyunca tüm çalışmalar uluslararası standartlara uygun şekilde kayıt altına alınarak gerekli belge ve veriler Guinness World Records yetkililerine sunularak rekor için başvuru yapıldı.

Festival kapsamında 150'den fazla etkinlik düzenlenecek

Festival çerçevesinde konserler, tiyatro ve sirk gösterileri, gala etkinlikleri, moda organizasyonları, fuarlar ve kültürel programlar dahil 150'den fazla uluslararası ve ulusal etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlik programında yerli ve yabancı sanatçılar ile Özbekistan Milli Senfoni Orkestrası'nın açık hava konseri düzenlenecek, "Fashion Week 2026" kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin tasarımcılarının çiçek temalı koleksiyonları sergilenecek.

"Lavanta Festivali", "Gökyüzünde Bahar" temalı 500'den fazla dronun katılacağı gösteri, "Dünyanın Tatları Namangan'da" gastronomi etkinliği, 3. Uluslararası Makam Sanatı Konferansı, Uluslararası Etnospor Oyunları, Asya İş Kadınları Forumu, 3. Uluslararası Zanaatkarlar Fuarı ile Hindistan Kültür ve Sinema Günleri gerçekleştirilecek.

Festival boyunca Hollanda, Japonya ve Türkiye'den gelen uzmanların katılımıyla floristik ustalık sınıfları düzenlenecek, çocuklar için çiçek dikimi, ikebana ve resim atölyeleri organize edilecek.

12 Temmuz'a kadar sürecek festival alanındaki 8 giriş kapısında Özbekçe, Rusça, İngilizce ve Türkçe bilen 60'tan fazla gönüllü görev yapacak.

Festivalin kapanış töreni Efsaneler Vadisi Parkı'nda düzenlenecek gala konseriyle gerçekleştirilecek, festivalde farklı kategorilerde kazanan katılımcılar ödüllendirilecek.

"Bu yılki festivali Guinness Rekorlar Kitabı'na taşımayı hedefliyoruz"

Namangan Valisi Şevket Abdurazzakov, çiçek festivali ve Türk yatırımcıların faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Uluslararası Namangan Çiçek Festivali'nin önceki yıllardan farklı özellikler taşıdığını ifade eden Abdurazzakov, Guinness Dünya Rekoru'na girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Abdurazzakov, "Bir ay içinde ekip tarafından en fazla çiçek dikimi" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru için başvurduklarını belirterek, sertifikanın festivalin açılış töreninde alınmasının planlandığını dile getirdi.

Namangan'ın, Özbekistan'ın önemli tekstil merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Abdurazzakov, Türkiye ile tekstil ve inşaat alanlarındaki sıkı işbirliğinin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Abdurazzakov, Namangan'daki girişimcilerin Türk yatırımcılarla pamuktan nihai ürüne kadar uzanan üretim zinciri oluşturulmasına yönelik ortak projeler yürüttüğünü ifade ederek, 2024-2025 yıllarında Namangan'a yapılan 4 milyar dolarlık yabancı yatırımın yaklaşık 600 milyon dolarının Türk ortaklara ait olduğunu anlattı.

Namangan ile Isparta şehirleri arasındaki özel ilişkilere dikkati çeken Abdurazzakov, iki kentin de "çiçek şehri" olarak tanındığını ve bu nedenle 2018 yılında kardeş şehir protokolünün imzalandığını dile getirdi.

Abdurazzakov, Isparta'da gül yağı ve gül suyu üretimi konusunda edinilen tecrübelerin Namangan'daki girişimciler tarafından aşamalı şekilde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Her yıl düzenlenen Çiçek Festivali'ne Türkiye'den yatırımcı, iş insanı ve turistlerin katıldığını anlatan Vali Abdurazzakov, bu yılki festivale de Türk ziyaretçileri davet etti.

Kaynak: AA

