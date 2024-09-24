Narin Güran'ın Anısına Portre - Son Dakika
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Kültür Sanat

Narin Güran'ın Anısına Portre

Mardin'de esnaf Yakup Suci ve Sadiye Kaplan, Narin Güran'ın anısına portre çizdi.

24.09.2024 17:24
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Mardinli esnaf 'Narin Güran' portresi çizdi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan esnaf Yakup Suci ile hobi olarak resim yapan Sadiye Kaplan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini çizdi.

Narin'in anısını yaşatmak için bir adımda Mardinli esnaftan geldi. Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde bir duvarda Narin Güran'ı duvara resmetti. Esnaf Yakup Suci, "Başka Narinler ölmesin istiyoruz, ölümü hepimizi yıktı. Bu resmi yapma amacımız tamamen içimizden gelmesiydi. Arkadaşımla birlikte bu resmi yapmak istedik ve burada yaptık. Bu resmi yaparak Nusaybin'e hediye etmek istedik. Böyle güzel bir portre ortaya çıktı. Arkadaşıma ve bize yardım eden Ahmet hocamıza teşekkür ediyorum. Bu resmi burada yapmak bizim için çok büyük bir gurur oldu. Narin'in ölümü bizi çok üzdü. İçimizde çok büyük bir yara bıraktı. Başka Narinlere zarar gelmesin istiyoruz" şeklinde konuştu.

Portreyi yapmalarında destek olan herkese teşekkür eden ve Narin'in acısının yüreklerini yaktığını söyleyen Sadiye Kaplan ise "Biz bu resmi içimizden geldiği için yaptık. Narin'in ölümü hepimizi çok etkiledi. Bize yardımda bulunan Ahmet hocamıza ve bize yardımcı olan birçok kişi vardı onlara da teşekkür ediyorum. Daha önce birkaç yerde yapmaya çalıştık fakat yapamadık. Burada bu resmi yapmamıza izin verenlere de teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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