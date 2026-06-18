Narman\'da doğa ve spor Peri Bacaları\'nda buluştu

Erzurum'un Narman ilçesinde doğa ve sporu bir araya getiren bisiklet turu etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, ilçenin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Narman Peri Bacaları'na pedal çevirerek hem sağlıklı yaşama dikkat çekti hem de bölgenin doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğe Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ve Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan da katıldı. Programda katılımcılar, doğayla iç içe keyifli anlar yaşarken, bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte kısa bir değerlendirmede bulunan Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, sporun ve doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Narman, doğal güzellikleriyle önemli bir potansiyele sahip. Bu tür etkinliklerle hem sağlıklı yaşam kültürünü destekliyor hem de ilçemizin tanıtımına katkı sunuyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Narman Kaymakamlığı ve Narman Belediyesinin katkılarıyla, Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesinde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Doğa sporlarının yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan program, katılımcılardan tam not aldı.

Narman Peri Bacaları'nın doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen bisiklet turunun, ilçenin tanıtımına da önemli katkı sunduğu ifade edildi. - ERZURUM