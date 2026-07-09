NATO Zirvesi\'nde Türkiye\'nin Kültürel Temsili

NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin kültürel birikimi sanat aracılığıyla dünya liderleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çankaya Köşkü ve resmi karşılama programlarında klasik müzikten Türk dünyası ezgilerine uzanan repertuvarlarıyla sahne alırken geleneksel kıyafetleri ve performanslarıyla da konuk heyetlerden takdir gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi başarıyla temsil eden sanatçılara teşekkür ederek duyduğu gururu dile getirdi. Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"NATO Zirvesi boyunca dünya liderlerini yalnızca diplomasiyle değil, köklü kültür ve sanat mirasımızın zarafetiyle de ağırladık. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı sanatçılarımız; klasik müzikten Türk dünyasının eşsiz ezgilerine uzanan seçkin repertuvarlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Çankaya Köşkü'nde ülkemizi başarıyla temsil etti. Karşılamalarda görev alan sanatçılarımızın geleneksel kıyafetleri ve icra ettikleri eserler, konuk devlet başkanları ile heyetlerinin takdirini kazandı. Kültürümüzü ve sanatımızı dünyanın en önemli uluslararası platformlarından birinde büyük bir başarıyla temsil eden tüm sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyor, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum." - ANKARA