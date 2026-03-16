Nazmi Kırık Bingöl'de Sinemaseverlerle Buluştu
Nazmi Kırık Bingöl'de Sinemaseverlerle Buluştu

Nazmi Kırık Bingöl\'de Sinemaseverlerle Buluştu
16.03.2026 12:22
Nazmi Kırık, 'Uçan Köfteci' filminin Bingöl gösteriminde izleyicilerle bir araya geldi.

KANAL D ekranlarında yayımlanan 'Uzak Şehir' dizisinde Nadim Baybars karakterini canlandıran oyuncu Nazmi Kırık, yönetmen Rezan Yeşilbaş'ın son filmi 'Uçan Köfteci'nin Bingöl'deki gösteriminde sinemaseverlerle bir araya geldi. Kırık, "Kendi coğrafyamızda hikayeler anlatmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nazmi Kırık, kendisinin de oynadığı ve yönetmenliğini Rezan Yeşilbaş'ın yaptığı 'Uçan Köfteci' filminin Bingöl'deki gösterimine katıldı. Kentteki alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, sanatseverler ilgi gösterdi. Gösterim öncesinde izleyicilerle söyleşi yapan Kırık, programın ardından sinemaseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BİNGÖL SEYİRCİSİ SİNEMAYA HAKİM'

Nazmi Kırık, Bingöl'de izleyicilerin sinemaya ilgisinden memnun olduğunu belirterek, "Bingöllüler, dostlarına da haber vererek salonu doldurdular. Bu ilgi beni çok mutlu etti. Dikkatimi çeken en önemli nokta ise seyircinin sinemaya oldukça hakim olmasıydı. Hem bana hem de yönetmenimize çok teknik ve nitelikli sorular sordular. Bu da içeride sinema kültürü yüksek bir kitlenin olduğunu kanıtlıyor" dedi.

'UZAK ŞEHİR' DOĞRU BİR İŞ OLDUĞUNU KANITLADI'

Mardin'de çekimleri devam eden ve Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisindeki rolüne de değinen Kırık, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunun sanatsal üretime önemli katkı sunduğunu ifade ederek, "Ben Diyarbakırlıyım, dizimizi ise Mardin ve Midyat'ta çekiyoruz. O bölgenin tarihi dokusu ve kültürel değerleri bizi çok etkiliyor. Halkımızın diziyi sevmesini çok iyi anlıyorum. Geçtiğimiz yıl Mardin'e sadece setleri görmek için 3,5 milyona yakın turist geldi. Bu, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Beğenilmeyen iş izlenmez; insanlar kaliteyi görüyor ve sahip çıkıyor" diye konuştu.

YÖNETMEN YEŞİLBAŞ: HABERDEN İLHAM ALDIM

Filmin yönetmeni Rezan Yeşilbaş ise hikayenin çıkış noktasını anlatırken, "2014 yılında Diyarbakır'da bir köftecinin uçtuğuna dair bir haber duymuştum. 'Acaba Kürtler uçabilir mi?' sorusu ve bu hayal kurma hali beni bu hikayeyi yazmaya itti. O dönem için Diyarbakır'da birinin uçmayı hayal etmesi çok sıra dışı ve çarpıcı bir fikirdi" dedi.

Nazmi Kırık, Bingöl'deki programın ardından yeni bölüm çekimleri için Uzak Şehir dizisinin setine dönmek üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Nazmi Kırık Bingöl'de Sinemaseverlerle Buluştu - Son Dakika

