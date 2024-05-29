Nebil Özgentürk: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın meşhur finali değişecekti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nebil Özgentürk: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın meşhur finali değişecekti

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Ünlü belgesel yönetmeni-gazeteci-yazar Nebil Özgentürk, Sivas Uluslararası Film Festivali'nde Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle ilgili anılarını paylaştı. Özgentürk, filmin meşhur son sahnesinin değişmekten son anda kurtulduğunu anlattı.

29.05.2024 16:12
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Nebil Özgentürk: "Selvi Boylum Al Yazmalım'ın meşhur finali değişecekti"

SİVAS - Ünlü belgesel yönetmeni-gazeteci-yazar Nebil Özgentürk, Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Özgentürk konuşmasında Yeşilçam'ın ünlü Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile ilgili de anılarını aktardı. Özgentürk, filmin meşhur son sahnesinin değişmekten son anda kurtulduğunu anlattı.

Sivas Uluslararası Film Festivali ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Festivalin bugünkü konuklarından biri ünlü yönetmen Nebil Özgentürk' oldu. Söyleşide akademik personel ve öğrencilerle bir araya gelen Özgentürk birçok anısını da paylaştı. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin yönetmeni olan ağabeyi Ali Özgentürk ile ilgili anılarını da anlatan Nebil Özgentürk, filmin meşhur son sahnesine müdahale edilince ağabeyinin filmden ayrılmak istediğini söyledi. Nebil Özgentürk, seyircinin kavuşma isteyebileceği düşüncesiyle son sahnede değişiklik yapma isteğinden son anda vazgeçildiğini ve çocuk Samet (Elif İnci) karakterinin Cemşit'e (Ahmet Mekin) doğru yürüdüğünü söyledi.

Nebil Özgentürk sıcak bir atmosferde geçen söyleşinin ardından kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Ardından kentte bulunan bir alışveriş merkezinde imza günü düzenleyen Nebil Özgentürk burada da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nebil Özgentürk: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın meşhur finali değişecekti - Son Dakika

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