Nehir'in Zorlu Sürecinden Nişan Dönemi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nehir'in Zorlu Sürecinden Nişan Dönemi

Nehir\'in Zorlu Sürecinden Nişan Dönemi

Lösemi tedavisinde sağlığına kavuşan Nehir Yurtsever, hastanede aldığı evlilik teklifiyle nişanlandı.

16.12.2024 12:19
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İzmir'de lösemi teşhisi konduktan sonra hasta odasında aldığı sürpriz evlenme teklifiyle büyük mutluluk yaşayan 19 yaşındaki Nehir Yurtsever, kendi kök hücresinden yapılan kemik iliği naklinden sonra erkek arkadaşıyla nişanlandı.

Buca ilçesinde yaşayan Yurtsever'e nisanda yaşadığı sağlık sorunları sonrası başvurduğu hastanede lösemi teşhisi kondu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İMÜ) Medical Point Hastanesi'nde tedavisine başlanan genç kızın refakatçiliğini ise erkek arkadaşı 20 yaşındaki Emre Coşkun üstlendi.

Hastane odasında Coşkun'dan gelen sürpriz evlilik teklifi sayesinde büyük mutluluk yaşayan Nehir Yurtsever'e, ağustos ayında kendi kök hücresinden kemik iliği nakledildi.

Hastaneden taburcu edildikten sonra Emre Coşkun ile sürpriz bir törenle nişanlanan Yurtsever, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hiçbir zaman hasta olduğumu düşünmedim"

Nehir Yurtsever, AA muhabirine, hastane odasında dans ederken Coşkun'un kendisine bir anda evlenme teklifi ettiği anı hala unutamadığını ifade etti.

Özellikle nişanlısının hastane sürecinde kendisine büyük destek verdiğini anlatan Yurtsever, "Bu süreçte mutlu olmak çok önemli. Ben hiçbir zaman hasta olduğumu düşünmedim. Çünkü hastalığı kabullenmek istemedim. Umudunuzu kesmemeniz gerekiyor. Geleceği dair planlar yapmaya devam etmeniz gerekiyor." dedi.

Yurtsever, tedavi süreci boyunca bazı zamanlarda morali bozulsa da nişanlısının kendisine her zaman destek olduğunu ve moral verdiğini dile getirdi.

Coşkun'un evlilik teklifi gibi nişan törenini de sürpriz bir şekilde gerçekleştirdiğini anlatan Yurtsever, "Kuzenlerimle yemeğe çıkmıştık. O gün bana annemle beraber beyaz elbise almışlar. Emre 'Giyer misin? dedi. Ben de 'Sanki evleniyoruz gibi beyaz gelinlik almışsınız.' dedim. Sanki içime doğmuş gibi. Çok güzeldi, içimde kalmamış oldu. Çok şaşırdım. Ben başkaları doğum günü kutluyormuş gibi düşündüm sonra baktım ağaçlara Emre ve Nehir yazmışlardı." diye konuştu.

Yurtsever, geçen yıl Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nden mezun olduğunu, hastalığı nedeniyle üniversite sınavına giremediğini, hedefinin sınavlara girerek üniversite eğitimine başlamak olduğunu aktardı.

Hastalık sürecinde sevginin önemine değinen Yurtsever, şunları anlattı:

"Bu hayattaki en büyük şey aşk. Benim bu süreçte en çok tutunduğum şey buydu. Ben sevgisiz bir hayatın olduğunu düşünmüyorum. Emre bana hayatımı geri verdi diyebilirim. Emre sayesinde ben bugüne kadar geldim. Ben şanslıyım kendi kök hücremden yapılan kemik iliği nakliyle sağlığıma kavuştum. İnsanlar kemik iliği nakli dendiği zaman büyük bir olay gibi düşünüyor ama basit, herkes kök hücre bağışçısı olabilir. Sadece kan vererek bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz."

"Ben de hayata Nehir sayesinde tutunuyorum"

Emre Coşkun ise Nehir'in yanında olabilmek için İstanbul'daki üniversitedeki eğitimini dondurduğunu ifade etti.

Sevdiği kızın hastalığını ilk öğrendiğinde onu kaybetme korkusu yaşadığını anlatan Coşkun, "Sağlığına kavuşma sürecinde her şey zor oldu. Yapamayacağımızı düşündük, çok fazla ağladık sızladık belki ama yaşadığımız anın kıymetini bildik. En sonunda kendi iliğinden yapılan nakille sağlığına kavuştu. Ben de hayata Nehir sayesinde tutunuyorum. Onun sayesinde güç alıyorum. Onun bu hastalığını yendiğini gördükçe günlük hayatımda daha dirençli oluyorum." diye konuştu.

Coşkun, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

İEÜ Medical Point Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Seçkin Çağırgan da Yurtsever'e hızlı bir tedavi uyguladıklarını anlattı.

Uyguladıkları ilk kemoterapide olumlu yanıt aldıklarını belirten Çağırgan, "Düşük riskli olduğu için kendi kök hücrelerini kullanarak kök hücre nakli yapmaya karar verdik. Yüksek dozla kemoterapi uyguladıktan sonra topladığımız kemik iliklerini geri verdik. Ondan yeni bir kemik iliği oluşturduk. Naklin üzerinden 2,5 ay geçti. Kan değerleri güzel, iliği iyi çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA

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