Nemrut Dağı'ndaki Eserler Yeniden Güçlendiriliyor

21.08.2025 11:49
Bakan Ersoy, Nemrut Dağı'ndaki Apollon heykelinin de aralarında bulunduğu eserlerin sağlamlaştırıldığını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut Dağı Tümülüsü'nde sağlamlaştırma çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, "İlk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Nemrut'un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz. Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve batı teraslarında nano teknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı. Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri, ilk kez Nemrut'ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut'un taşlarına nefes oldu" dedi.

Söz konusu yöntemlerin iki yıl süren çalışmaların ardından belirlendiğini aktaran Ersoy, "Beş yıllık yol haritasıyla ilerleyecek bu proje, eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak için attığımız en önemli adımlardan biridir. Nemrut'un zirvesinde başlattığımız bu çalışmalarla, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını gelecek yüzyıllara güvenle emanet ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLK ETAP 3 HAFTADA TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 7-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında 3 haftalık yoğun bir çalışmayla doğu ve batı teraslarındaki en kritik eserler üzerinde uygulamalar yapıldı. Adıyaman Müze Müdürlüğü'nden bir uzman ile altı restoratörün katıldığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile batı terasındaki iki kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi. Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlikten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanılarak taşın bünyesi güçlendirildi. Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı. Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisiyle sağlamlaştırma sağlandı ve suyun taş içine işlemesi engellendi.

APOLLON BAŞLIĞI YENİDEN BİRLEŞTİ

Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kısmındaki, geçmişte farklı gruplar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştirildi. Böylece Nemrut'un simge eserlerinden biri yeniden bütünlüğüne kavuştu. Nemrut Dağı Tümülüsü'nün dev heykelleri için planlanan sağlamlaştırma projesi, beş yıllık bir yol haritasıyla ilerleyecek. Bakanlığın 2022 yılında başlattığı deneme çalışmaları ve 2023-2024 yıllarındaki kontrollerin ardından, bu yaz başlayan uygulamalar Nemrut'un geleceğini güvence altına alacak.

Kaynak: DHA

