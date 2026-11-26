Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "Kültürel Miras Bağlamında Kapadokya Uluslararası Tematik Resim Sergisi" sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürlüğünce, üniversite yerleşkesindeki Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde resim sergisi açıldı.

Bölgeye değer katan sanatçıların üretimlerini bir araya getiren sergide, sürrealist, çağdaş, sembolik ve minimal gibi çeşitli sanat yaklaşımlarından eserler yer aldı.

NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, sanatseverlere eserler hakkında bilgi verdi.

Çevik, sergilenen eserlerin bölgenin kültürel mirasını bugünün sanat anlayışıyla yeniden yorumlayan sanatçılara ait olduğunu belirterek, etkinlikte, birey, toplum ve mekan arasındaki sosyolojik ve felsefi ilişkilerin sanatın farklı ifade biçimleriyle ele alındığını kaydetti.

Sergi, 30 Aralık 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.