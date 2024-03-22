Kültür Sanat

Niğde'de Nevruz Bayramı kutlandı

NİĞDE - Niğde'de Nevruz Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Niğde İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Niğde Valisi Cahit Çelik ve beraberindekiler, çekiçle örs üzerinde demir dövdü, yumurta tokuşturdu. Etkinlikte, öğrencilerin nevruzla ilgili hazırladığı resim sergisinin açılışı gerçekleşti ve nevruz konulu resim yarışmasında derece alan öğrenciler ödüllendirildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, tüm vatandaşların baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Hem Ormancılık Haftası hem de özellikle Orta Asya'da baharın gelişi anlamında kutlanan Nevruz Bayramı. Geçmişte, kışın daha yoğun olduğu dönemlerde baharın gelişi daha da önemliydi. Nevruz bir anlamda yılın başlangıcı. Biz de çocukluğumuzda Doğu Anadolu'da karın, kışın çok sert olduğu mevsimlerde baharın gelişini iple çekerdik. Karın kalın örtüsü sizi birçok şeyden mahrum ediyor ama baharla beraber yeniden canlanma oluyor. İster istemez insanlar rahat bir hayat sürüyor. İlkbaharın gelişi birçok kültürde, Orta Asya'da yılın başlangıcı olarak kutlanıyor. Derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Baharın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Etkinliğe Vali Cahit Çelik'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdür Adnan Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk katıldı.