Niğde'de Nevruz Bayramı kutlandı
NİĞDE - Niğde'de Nevruz Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Niğde İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Niğde Valisi Cahit Çelik ve beraberindekiler, çekiçle örs üzerinde demir dövdü, yumurta tokuşturdu. Etkinlikte, öğrencilerin nevruzla ilgili hazırladığı resim sergisinin açılışı gerçekleşti ve nevruz konulu resim yarışmasında derece alan öğrenciler ödüllendirildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, tüm vatandaşların baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Hem Ormancılık Haftası hem de özellikle Orta Asya'da baharın gelişi anlamında kutlanan Nevruz Bayramı. Geçmişte, kışın daha yoğun olduğu dönemlerde baharın gelişi daha da önemliydi. Nevruz bir anlamda yılın başlangıcı. Biz de çocukluğumuzda Doğu Anadolu'da karın, kışın çok sert olduğu mevsimlerde baharın gelişini iple çekerdik. Karın kalın örtüsü sizi birçok şeyden mahrum ediyor ama baharla beraber yeniden canlanma oluyor. İster istemez insanlar rahat bir hayat sürüyor. İlkbaharın gelişi birçok kültürde, Orta Asya'da yılın başlangıcı olarak kutlanıyor. Derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Baharın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.
Etkinliğe Vali Cahit Çelik'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdür Adnan Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk katıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AGC'nin 40. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, AGC üyelerinin 40 yıl boyunca Antalya'nın sesi olduğunu ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin ise AGC'nin gazetecilerin anılarından oluşan bir kitap yayınladığını söyledi.
Adana'da Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Cihangir Eker'in 6 yıllık çalışmayla hazırladığı 'Çukurova Akdeniz' konulu illüstrasyon sergisi, Kaman Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 32 dijital illüstrasyon yer alıyor. Sergi, 27 Mart Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Baharın gelişini simgeleyen ve Türk dünyasında renkli etkinliklere sahne olan Nevruz Bayramı, Kazakistan'da coşkuyla kutlanıyor. Başkent Astana ve en büyük şehir Almatı'da düzenlenen etkinliklerde halk oyunları, konserler ve geleneksel spor müsabakaları gerçekleştirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nevruz Bayramı'nın ülkede çeşitli temalarla 10 gün boyunca kutlandığını belirtti ve birlik mesajı verdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan huzurevi sakinlerinin el emeği göz nuru ürünlerden oluşan eserlerin yer aldığı sergi, protokol üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı. Sergiye katılan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, huzurevi sakinlerine ödüllerini verdi ve ürünleri tek tek inceledi.
Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Klasik Türk Musikisi' konserinde Edirne Roman Müzik Topluluğu eserler seslendirdi. Selimiye Camisi bahçesindeki müzeye gelen vatandaşlar konseri merakla takip etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine ramazan ayı boyunca sürecek olan konser programları hakkında bilgi verdi.
Arnavutluk'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Başkent Tiran'daki Dünya Bektaşilik Merkezi'nde düzenlenen törene, Bektaşi Arnavut vatandaşların yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileriyle din adamları katıldı. Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, tüm Bektaşilerin Nevruz Bayramı'nı kutladı. Etkinlikte, Arnavutluk'un farklı yörelerine ait halk şarkıları ve oyunları icra edildi. Nevruz Bayramı, 1996'dan bu yana Arnavutluk'ta resmi tatil olarak kabul ediliyor.
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