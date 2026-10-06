Niğde'de öğretmenin Kırım Tatar mutfağı kitabı Gourmand'da finalist oldu - Son Dakika
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Niğde'de öğretmenin Kırım Tatar mutfağı kitabı Gourmand'da finalist oldu

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Niğde\'de öğretmenin Kırım Tatar mutfağı kitabı Gourmand\'da finalist oldu
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Niğde'de kimya öğretmeni Yasin Konar'ın Kırım Tatar mutfağı kitabı, Gourmand World Cookbook Awards'ta 'Avrupa Özel Ödülü' kategorisinde finalist oldu. Konar köyündeki Kırım Tatarlarının mutfak geleneklerini kayıt altına alan eserin editörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Öztürk üstlendi.

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olarak görev yapan Yasin Konar'ın kaleme aldığı "Anadolu'da Bir Kırım Tatar Köyü-Konar Köyü Mutfağı" adlı kitap, uluslararası gastronomi dünyasının önemli organizasyonlarından Gourmand World Cookbook Awards'ta "Avrupa Özel Ödülü" kategorisinde finalist oldu.

Doğup büyüdüğü kültürün mutfak hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yola çıkan Yasin Konar'ın çalışması, yalnızca bir yemek kitabı olmanın ötesine geçerek Kırım Tatarlarının Anadolu'daki kültürel yaşamına ışık tutan kapsamlı bir eser niteliği taşıyor.

Konar, ailesinden ve yaşadığı çevreden edindiği kültürel birikimi yazılı hale getirerek Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Konar köyünde yaşayan Kırım Tatarlarının mutfak geleneklerini kayıt altına aldı.

Kitabın editörlüğünü ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztürk üstlendi. Böylece Niğde'de görev yapan iki eğitimcinin ortak emeğiyle şekillenen çalışma, Anadolu'daki yerel bir kültürün hikayesini uluslararası gastronomi dünyasına taşıdı.

"Anadolu'da Bir Kırım Tatar Köyü - Konar Köyü Mutfağı" adlı eser, Konar köyünde yaşayan Kırım Tatarlarının geçmişten günümüze taşıdığı yemek kültürünü ayrıntılarıyla ele alıyor.

Kitapta yalnızca yemek tariflerine yer verilmiyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak alışkanlıkları, yemeklerin hazırlanış biçimleri, yerel isimlendirmeler, sofra gelenekleri ve yemeklerin çevresinde oluşan sosyal yaşam da okuyucuya aktarılıyor.

Düğünlerden bayram sofralarına, günlük yaşamda hazırlanan yemeklerden özel günlere özgü tariflere kadar farklı kültürel unsurların yer aldığı eser, aynı zamanda Konar köyünün sosyal ve kültürel hafızasını da kayıt altına alıyor. Bu yönüyle çalışma, yalnızca gastronomi alanında değil, halk kültürü, sözlü tarih ve kültürel miras açısından da dikkat çeken bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Özellikle modern yaşamla birlikte unutulma riski taşıyan yerel yemeklerin, kullanılan özgün ifadelerin ve mutfak alışkanlıklarının yazılı bir kaynağa dönüşmesine katkı sağlayan kitap, Kırım Tatar kültürü üzerine araştırma yapacak kişiler için de önemli bir arşiv niteliği kazanıyor.

Uluslararası jürinin dikkatini çekti

Dünya genelinde gastronomi yayıncılığının öne çıkan organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve "dünya yemek kitabı Oscarları" olarak da anılan Gourmand World Cookbook Awards'ta Konar'ın eserinin "Avrupa Özel Ödülü" kategorisinde finalistler arasına girmesi, kitabın uluslararası alanda da dikkat çekmesini sağladı.

Kaynak: İHA
İbrahim ÖztürkKültür SanatGastronomiKültürEğitimTatarKırımNiğdeSon Dakika

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