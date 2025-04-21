Niğde'de "Türk Müziği Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Niğde Belediyesi işbirliğinde 24 Nisan'da düzenlenecek

Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde üç gün sürecek programda, konserler ve akademik etkinlikler olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentteki kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Özdemir, "Bu etkinlik anlayışımızın güzel bir örneği. Ülkemizin önde gelen sanatçılarını Niğde'de ağırlamak, hemşehrilerimizi nitelikli sanatla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Sanatla büyüyen, gelişen bir kent hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.