Sungur Bey Cami 691 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor - Son Dakika
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Sungur Bey Cami 691 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Sungur Bey Cami 691 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
04.06.2026 11:22
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Anadolu'nun önemli tarihi eserlerinden Niğde'deki Sungur Bey Camii, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 5 Haziran Cuma günü yeniden ibadete açılıyor. 1335 yılında inşa edilen camide, 12 Hayvanlı Türk Takvimi motifleri restore edildi, ahşap direkler kaldırılarak özgün mimariye uygun taş sütunlar yerleştirildi ve tarihi minber geri getirildi.

Niğde'nin simge yapılarından ve Anadolu'nun önemli tarihi eserleri arasında yer alan Sungur Bey Cami; kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 5 Haziran Cuma günü yeniden ibadete açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yenilenen 691 yıllık cami, uzun bir aranın ardından yeniden cemaatine kavuşacak. Resmi açılışı Vakıf Haftası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen tarihi yapı, Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete hizmet vermeye başlayacak. 1335 yılında İlhanlılar döneminde inşa edilen Sungur Bey Cami; doğu ve batı kültürlerinin mimari unsurlarını bir araya getiren özgün yapısıyla dikkat çekiyor. Restorasyon kapsamında caminin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan ve İslam mimarisinde nadir görülen 12 Hayvanlı Türk Takvimi motifleri titizlikle restore edildi. Taç kapı üzerinde yer alan motifler, yapılan konservasyon çalışmalarıyla ilk günkü görünümüne kavuşturuldu. Caminin geçmişte meydana gelen yangının ardından tavanı desteklemek amacıyla yerleştirilen 24 ahşap direk kaldırılarak, yapının özgün mimarisine uygun 6 taş sütun ve kemer sistemi oluşturuldu. Böylece caminin tarihi dokusu ve mimari bütünlüğü yeniden ortaya çıkarıldı. Öte yandan, geçmiş yıllarda güvenlik gerekçesiyle Dışarı Cami'ne taşınan tarihi ahşap minber de ait olduğu Sungur Bey Camii'ne geri getirildi.

Çevre düzenlemeleri, abdesthaneler ve diğer kullanım alanlarının da yenilendiği Sungur Bey Camii'nde ilk Cuma namazı 5 Haziran'da kılınacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sungur Bey Cami 691 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor - Son Dakika

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