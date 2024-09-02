Niğde'deki Hitit Dönemine Ait Kerpiç Yapılar Yangınlara Dayanıklı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Niğde'deki Hitit Dönemine Ait Kerpiç Yapılar Yangınlara Dayanıklı

Niğde\'deki Hitit Dönemine Ait Kerpiç Yapılar Yangınlara Dayanıklı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'teki Hitit dönemine ait kerpiç yapılar, yangınlarda kazandığı sağlamlıkla bugüne kadar ulaştı. Kazı başkanı ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eric Jean, höyükteki yapıların Hitit dönemine ait olduğunu ve yangınlara dayanıklı olduklarını belirtti.

02.09.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'teki Hitit dönemine ait kerpiç yapılar, milattan önce 15. ve 16. yüzyıllarda çıktığı düşünülen yangınlarda kazandığı sağlamlıkla bugüne kadar ulaştı.

Kazı başkanı ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eric Jean, AA muhabirine, Porsuk-Zeyve Höyük'te kazı çalışmalarının 1968'te başladığını, kendisinin de bu yıl kazı başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Porsuk-Zeyve Höyük'ün Akdeniz'e giden yol üzerindeki konumundan dolayı çok önemli olduğunu belirten Jean, höyükte ilk yerleşmelerin Hitit döneminde milattan önce 1600'lü yıllarda kurulduğunu anlattı.

Höyükte Hitit, Demir Çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izlerin bulunduğuna dikkati çeken Eric Jean, "Porsuk'taki tüm sur duvarlarına baktığınızda özellikle Tunç Çağı yani Hitit ve Orta Demir Çağı dönemlerine ait büyük bir fark var. En güçlü, en büyük surlar Hitit dönemine ait. Hitit merkezlerinde olduğu gibi taş temeller ve subasmanları üzerinde kerpiç ve arada ağaçlar var. Şimdi koruma altına alabilmek, önlem alabilmek için yeni kerpiçler yapılıyor." diye konuştu.

İlk yangın milattan önce 16. yüzyılın ilk yarısında olmuş

Jean, Mezopotamya'da güçlü yapılar için yeteri kadar taş olmadığından kerpiç tercih edildiğini, Anadolu'da da hem taş hem de kerpiç kullanıldığını dile getirdi.

Hitit döneminde yapılan kerpicin yangınlardan dolayı beton gibi sağlam olduğunu vurgulayan Jean, şunları kaydetti:

"Yüksek duvarları sadece taştan yapmak çok zor olur diye düşünüyorum. Kerpiç daha kolay, pratik, kalıplı, daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Tonlarca yük taşımadan koyabilirsiniz. Kerpiç sadece sağlıklı değil, aynı zamanda çok da sağlamdır. 1000 yıllar boyunca bunun kullanılması, çok sağlam olduğunu gösterir. Çok güçlü bir yapı. Aynı zamanda tabii ki bakım gerekir. Genellikle sadece kerpiç yapılmıyor, üzerini düzeltmek için sıva yapılıyor. Bakım görmeyen kerpiç duvar yıkılıyor. Hitit dönemindeki kerpiçler çok sağlam. Onlar aynı zamanda yangın görmüş. Arkeologlar için yangın yaşanınca bir mucize oluyor çünkü kerpiçler beton gibi oluyor. İlk yangın, son yapılan tarihlendirmelere göre milattan önce 16. yüzyılın ilk yarısında. İkinci yangını söylemek biraz zor ama 15. yüzyılın sonlarında ya da 14. yüzyılın içinde."

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Arkeoloji, Ulukışla, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'deki Hitit Dönemine Ait Kerpiç Yapılar Yangınlara Dayanıklı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'deki Hitit Dönemine Ait Kerpiç Yapılar Yangınlara Dayanıklı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement