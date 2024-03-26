Kültür Sanat

Niğde Kent Müzesi kapılarını ziyaretçilere açıyor

NİĞDE - Niğde'de 'Kent Müzesine' dönüştürülen 5 asırlık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni kapılarını yeni haliyle ziyaretçilere açıyor.

Niğde'nin geçmişten günümüze yaşam tarzının tarihi nesneler ve balmumu heykelleriyle yansıtıldığı, aynı zamanda kentin kültür, sanat ve edebiyatının sergileneceği Kent Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan, Niğde Belediyesi'nin ise uzun ve titiz bir çalışmanın ardından Kent Müzesine dönüştürdüğü tarihi bedestende incelemelerde bulundu. Kentin tarihi ve turistik değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Başkan Özdemir; gazetecilere yaptığı açıklamada Kent Müzesi'nde Niğde'nin önde gelen isimlerinin balmumu heykelleri, şehre ait tarihi ve turistik yapıların maketleri, Niğde'yi anlatan kıyafetler ve bu yöreye ait nesnelerin yer aldığına dikkati çekti. Niğde'de hangi medeniyetlerin yaşadığının, tarihte hangi büyük kahramanların bu topraklardan çıktığının, hangi büyük devlet adamlarının burada yaşadığının anlatılacağı Kent Müzesi'nin çocuklara bırakılabilecek en güzel miras olduğuna değinen Başkan Özdemir; "Aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerimize de ilimizin ne kadar kadim bir şehir olduğunu anlatabileceğimiz müzemizi, bugün itibariyle Niğde'mize kazandırmış bulunuyoruz. Niğde Kent Müzesi'nin yarından itibaren ücretsiz olarak ziyaretçilere açılacak" dedi. Kent Müzesi'ndeki eserlerin bir kısmı, Niğde Belediyesi'nin önceki aylarda yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayarak, sahip oldukları tarihi nesneleri Müze'ye bağışlayan vatandaşlara ait tarihi kıyafetler, araç ve gereçler, belge ve fotoğraflardan oluşuyor. Birbirinden değerli eserleri barındıran Kent Müzesi'nde unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının canlandırmaları yer alıyor. Müzenin içerisindeki atölyelerde çocuklara deneyim yapabilme imkanı da sunulacak.

Ücretsiz olarak gezilebilecek Niğde Kent Müzesi'nin 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.