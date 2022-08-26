Sırçalıtepe'deki kazılarda, 9 bin 300 yıl önceki yerleşik hayata dair izler bulundu - Son Dakika
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Sırçalıtepe'deki kazılarda, 9 bin 300 yıl önceki yerleşik hayata dair izler bulundu

26.08.2022 11:20
Sırçalıtepe'deki kazılarda, 9 bin 300 yıl önceki yerleşik hayata dair izler bulundu

Niğde'nin Kayırlı köyünde Sırçalıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda bulunan obsidyen ve kemik aletler, bölgede yerleşik hayatın 9 bin 300 yıl öncesine uzandığını ortaya çıkardı.

Niğde'nin Kayırlı köyünde Sırçalıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda bulunan obsidyen ve kemik aletler, bölgede yerleşik hayatın 9 bin 300 yıl öncesine uzandığını ortaya çıkardı.

Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Balcı, AA muhabirine, höyüğün, volkanik Kapadokya bölgesinde obsidyen kaynaklarına yakın bir alanda olduğunu söyledi.

Balcı, 2016'da yapılan ilk yüzey araştırmalarında, obsidyen işleme alanı, kemik ve sürtme taş aletlerinin dikkatlerini çektiğini belirtti.

Bu yılki kazıların sona erdiğini, atölye çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Alan çalışmalarımızda mimariye ait yeni veriler elde ettik. Ayrıca yerleşik hayata dair gündelik aktivitelerinde kullanılmış bazı kemik, obsidyen aletler ile birtakım süslenme amaçlı kullanıldığı düşünülen boncuklar ve diğer objeler bulduk. Kemik aletler arasında iğne ya da biz olarak adlandırdığımız aletler yer almakta ki bunlar çoğunlukla delik açmak için ya da sepetçilikte kullanılan parçalardır.

Bu yıl özel buluntularımız arasında, üzeri kazı bezemeyle şekillendirilmiş bir kemik objemiz yer almakta. Bu kemik obje önceki yıllarda bulamadığımız bir örnek. O yüzden bizi heyecanlandırdı. Kazıyla yapılmış bezemeler çok düzgün bir şekilde işlenmiş. Objenin kenarlarındaki kırıklarından dolayı şeklini tam bilmiyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda benzer buluntular olursa bunların yorumlanması daha kolay olacaktır."

"Obsidyen işliği ve yerleşimin bir arada bulunduğu başka bir alan kazılmamıştı"

Burada baskı düzeltili oval ok uçlarının çok güzel örneklerini bulduklarını belirten Balcı, "Sırçalıtepe'de iki örnek üzerinden radyo karbon tarihlendirmesi yapıldı. Günümüzden 9 bin 600-9 bin 300 yıl öncesine tarihlendiğini bilmekteyiz. Burayı şu anda Niğde il sınırları içerisindeki en eski yerleşim yeri olarak söyleyebiliriz. Çünkü bu tarihlerde şimdiye kadar kazısı yapılan başka bir yerleşme yok. En eski yerleşim yeri olması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Semra Balcı, şunları kaydetti:

"Diğer bir önemi ise bu tarihlerde yine obsidyen işliği ve yerleşimin bir arada bulunduğu başka bir alan şimdiye kadar kazılmamıştı. Mimariye ait kalıntılar, höyüğün doğu kesiminde açığa çıkarıldı. Bu alanda yan yana yapılmış kerpiç duvarlı mekanlar ortaya çıkarıldı. Kerpiç ve taş beraber kullanılarak yapılan duvarlı mekanların varlığını da özellikle bu seneki çalışmalarımızda ağırlıklı gözlemleme imkanımız oldu. Milattan önce 8'inci bine tarihlenen yerleşmede 2022 yılı çalışmalarında, önceki yıllarda karşılaşmadığımız tarzda üzeri kazı bezemeli kemik obje ve boncuk dizisi bulduk."

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Kaynak: AA

Kayırlı, Balcı, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sırçalıtepe'deki kazılarda, 9 bin 300 yıl önceki yerleşik hayata dair izler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırçalıtepe'deki kazılarda, 9 bin 300 yıl önceki yerleşik hayata dair izler bulundu - Son Dakika
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