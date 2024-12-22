Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.
Çocuklardan oluşan koronun ilahi dinletisi sunduğu etkinlikte Noel Baba kostümlü kişi, çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıttı.
Anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, kendilerine özel hazırlanan hediyelerini aldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Noel Hediyeleri İskenderun'da Dağıtıldı - Son Dakika
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