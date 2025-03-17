Nusret Mayın Gemisinde bakım çalışması

MERSİN - Mersin'in Tarsus Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında, Çanakkale Savaşı'nın seyrini boğaza döşediği mayınlarla değiştirmesiyle bilinen Nusret Mayın Gemisi'nde bakım ve yenileme çalışması başlattı.

Tarsus Belediyesi, yıllar önce atıl durumdan kurtarıp müzeye dönüştürdüğü Nusret Mayın Gemisi ile Çanakkale Kültür Parkı'nı yeni dokunuşlarla daha etkileyici hale getiriyor. Çanakkale ruhunu hissettiren parkta, geminin yanı sıra temsili Çanakkale Şehitliği, Seyit Onbaşı Heykeli ve Çanakkale Savaşı'nı simgeleyen çeşitli anıtlar da bulunuyor. Yenileme çalışmaları kapsamında Tarsus'a gelen heykel sanatçısı Adil Çelik ve ekibi, gemi içindeki balmumu heykellerin restorasyonunu gerçekleştiriyor. Çanakkale destanını anlatan sanat eserlerini yenileyerek ziyaretçilere daha etkileyici bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade eden Adil Çelik, orijinal olması nedeniyle Nusret Mayın Gemisi'nin kendisi için önem taşıdığını belirterek, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'a tarihe ve sanata verdiği önem için teşekkür etti.

Yenilenen Nusret Mayın Gemisi ve Çanakkale Kültür Parkı'nın, yarın ziyaretçilere açılarak Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam edeceği ifade edildi.

"Tarihimize sahip çıkıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tarihe ve kültürel mirasa sahip çıkmanın öneminini vurgulayarak, "Manevi değeri yüksek ve bizleri birbirimize bağlayan tarihi eserleri korumak, bizim asli görevlerimiz arasındadır. Çanakkale Zaferi, milletimizin geleceğini tayin eden bir dönüm noktasıdır ve Nusret Mayın Gemisi de bu zaferin en önemli kahramanlarındandır. Geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizi şekillendirmek için büyük önem taşır. Biz de Tarsus Belediyesi olarak, bu tarihi mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.