Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar - Son Dakika
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Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar
14.06.2026 10:53  Güncelleme: 10:54
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Aydın'da servet değerindeki Milas Karaova halısı ve Fethiye Kaya seccadesi, yere serilmeye kıyılamadığı için yalnızca özel ziyaretçiler geldiğinde kasadan çıkarılıp sergileniyor.

Aydın'da yarım asırdan bu yana halıcılık yapan Erdemoğlu Ailesi, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş motiflerinden oluşan bazı halıları gelecek nesle aktarabilmek için saklıyor. Yere serilmeye kıyılamayan ve servet değerinde olduğu için itinayla saklanan asırlık halılar özel ziyaretçisi geldiğinde kasadan çıkarılıp sergileniyor.

Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

mesleği merhum Babası Ahmet Erdem'den devraldıklarını ve bu işi yarım asırdan bu yana sürdürdüklerini belirten Yunus Emre Erdem, aynı zamanda önemli bir kültür mirası olarak gördükleri bazı halıları gelecek nesle aktarabilmek adına sakladıklarını belirtti.

"ESKİ HALILAR BİR KÜLTÜRÜN, YENİ HALILAR MAKİNELERİN ESERİ"

Anadolu'da halı ve kilim motiflerinin aynı zamanda bir kültür eseri olduğunu ancak sanayi halılarında artık kültürel özelliğin kalmadığını belirten Yunus Emre Erdem, eski halıların değerinin artık para ile ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu belirtti.

Her sektörde olduğu gibi halı ve kilim sektöründe de Ege Bölgesi'nin önemli bir kültürel geçmişe sahip olduğunu kaydeden Erdem, türünün son örneği en az 2 asırlık geçmişe sahip Milas Karaova halısı ve Fethiye Kaya seccadesini tanıttı.

Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

"YÜKSEK MEBLALAR TEKLİF EDİLMESİNE RAĞMEN SATMIYORUZ"

Türkiye'de pek çok meslekte olduğu gibi geleneksel ve kültürel Türk halı ve kilim dokumacılığı sektörünün de ömrünü tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Yunus Emre Erdem, "Bu işi merhum babamız Ahmet Erdem'den devraldık. ve yarım asra aşkın süredir yapıyoruz. Bu önemli kültürü yaşatmak için bazı halıları elimizde tutuyoruz. Bunlardan biri Milas Karaova halısı olarak bilinen ve 2 asır önce Bodrum'da dokunduğu bilinen özel bir halı. Bu halıyı yıllar önce bir müşteriden satın alarak koleksiyonumuza koymuşuz. Halı hiç yerde kullanılmayıp duvarda asılı kullanıldığı için orijinal özelliklerini kaybetmemiş. Desen ve halı bütünlüğü devam ediyor. Türünün en nadir örneklerinden biri. Oldukça yüksek meblağlar teklif edilmesine rağmen satmıyoruz. Bunun yanında aynı dönemde dokunmuş bir de Fethiye Kaya seccade adıyla bilinen halımız var. Zamanında seccade olarak kullanıldığı için bir miktar deforme var ancak yine de 2 asırlık özelliğini halen koruyor" dedi.

Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

Tamamen halıya olan sevgi ve bu kültüre olan bağlılık nedeniyle servet değerindeki halıları satmadıklarını kaydeden Erdem, üzerine basılmaya kıyılamayan ve manevi değeri ölçülemeyen halıları özel ziyaretçileri geldiğinde çıkarıp sergilediklerini belirtti. 

Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar
Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sinan gokdemir Gökdemir Sinan gokdemir Gökdemir:
    Satma . Çok umrumuzda değil . 0 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    bana 5 tl ye yaramaz. 0 0 Yanıtla
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