İzmir'in Ödemiş ilçesinde kadın kursiyerlerin hazırladığı çini eserleri sergilendi.
Birgi Art Story Atölyesi'nde eğitim alan 13 kursiyerin 100 eseri, Ödemiş Müzesi'nde görücüye çıktı.
Sergi açılışında İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları konser verdi.
Sergi 15 Haziran'a kadar sürecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ödemiş'te Çini Eserler Sergilendi - Son Dakika
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