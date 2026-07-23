Odysseia\'ya Yoğun İlgi Geldi

Trendyol verileri, dünya çapında ses getiren Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin vizyona girmesiyle, filme ilham veren esere ilginin arttığını ortaya koydu. Filmin ilk gösterim haftasında Odysseia kitabının satışlarında yüzde 559, aramalarda ise yüzde 348 artış görüldü.

The Odyssey'in vizyona girmesi ile gördüğü yoğun ilgi, Trendyol verilerine de yansıdı. Filmin hikayesini merak edenler Odysseia kitabına büyük ilgi gösterdi. Milattan Önce 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan Odysseia'nın satışları, Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin vizyona girdiği hafta yüzde 559 artış gösterdi. Temmuz ayı ile önceki 11 ayın karşılaştırmasında ise Odysseia kitabına ilginin yüzde 305 arttığı görüldü.

Trendyol kullanıcılarının The Odyssey filmiyle birlikte Homeros'un diğer eserlerine de ilgi gösterdiği dikkat çekti. İlyada ve Odysseia'nın birlikte yer aldığı kitap setleri için yüzde bin 900'ü bulan talep artışı kaydedildi. Odysseia'yı en çok sipariş eden şehirler listesi ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Muğla şeklinde sıralandı.

Aramalarda yüzde 348'lik artış

Trendyol kullanıcılarının son bir haftada Odyssey veya Odysseia kelimeleriyle yaptıkları aramalarda da, yüzde 348'i bulan bir oranla önemli bir göze çarpıyor.

Truva Savaşı'na katılan İthaka kralı Odysseus'un evine ve ailesine kavuşabilmek için çıktığı on yıllık zorlu yolculuğu anlatan Odysseia destanı dünya edebiyatının temel eserlerinden biri kabul ediliyor ve yüzyıllardır pek çok sanat dalına ilham vermeyi sürdürüyor.

The Odyssey filminin kadrosunda, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron ve Lupita Nyong'o gibi yıldızlar yer alıyor. - İSTANBUL