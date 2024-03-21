Of\'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenciler günün önemini belirten konuşmalar yaptı, şiir okudu.
Halat çekme, yumurta taşıma gibi çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlik, nevruz ateşinin üzerinden atlanması ile sona erdi.
Etkinliğe, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu da katıldı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türki cumhuriyetleri ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle Nevruz Bayramı'nı kutlayacak. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlamaları yapıldı. Protokol üyeleri ve minik öğrencilerin katıldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'na bağlı sahnelerden biri olan Fatih Reşat Nuri Sahnesi, yeniden inşa ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma töreniyle sahnenin yeniden yapımına başlandığını duyurdu. Yeni sahne, 379 koltuk kapasitesine sahip olacak ve esnek kullanım imkanı sunacak.
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Nevruz'un Türklerin en eski bayramlarından biri olduğunu belirtti.
Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Serik Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, kamu kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nevruzun Türk topluluklarında kutlanan geleneksel bir bahar bayramı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Akça, baharın gelişinin bütün dünya için sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Programda ayrıca resim sergisi açılışı yapıldı ve Kaymakam Şahin ile protokol üyeleri, demir dövdükten sonra bahçede yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Usta oyuncu Altan Gördüm, NOW TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Gördüm, dizide Macit rolünü oynayacak.
Fatih Belediyesi tarafından kurulan kütüphanelere üye gençler iftarda bir araya geldi. İftar programına katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Fatih'te 12 kütüphane ile 300 bin üye olduk' dedi.
Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla Valilik himayesinde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu ve nevruz ateşi yakıldı. Siirt Üniversitesi Rektörü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve diğer kurum temsilcileri ile vatandaşlar etkinliğe katıldı.
Vefatının üzerinden 51 yıl geçen halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anlatmak amacıyla düzenlenen '1. Uluslararası Bilim, Sanat ve Toplumda Aşıklık Geleneği Aşık Veysel' konulu uluslararası sempozyum Ankara'da başladı. Sempozyumun açılış programına Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Özbekistan, Kırgızistan ile Azerbaycan'daki bazı üniversitelerin yöneticileri, akademisyenler, aşıklar ve öğrenciler katıldı. Sempozyumda Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi ve konuşmalar yapıldı. Etkinlik, 23 Mart Cumartesi günü sona erecek.
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