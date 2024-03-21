Of\'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Serik'te Nevruz Bayramı Coşkusu

Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Serik Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, kamu kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nevruzun Türk topluluklarında kutlanan geleneksel bir bahar bayramı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Akça, baharın gelişinin bütün dünya için sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Programda ayrıca resim sergisi açılışı yapıldı ve Kaymakam Şahin ile protokol üyeleri, demir dövdükten sonra bahçede yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.