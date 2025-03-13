Öğrenciler Müzede Gördüklerini Yeniden Yapıyor

Müzede gördüklerinin aynısını yapıyorlar

Lise öğrencileri, müzede gördüğü eserleri kil atölyesinde kendi elleriyle yapıyor

KAYSERİ - Kayseri'de Arkeoloji Müzesi'ni gezen lise öğrencileri; en çok etkilendikleri eserleri kil atölyesinde kendi elleriyle yeniden yapıyor.

Lise öğrencileri; tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Arkeoloji Müzesi'ni gezdikten sonra, eğitmenleriyle birlikte kil atölyesinde en çok etkilendikleri eserleri kendi elleriyle yapıyor. Yaklaşık 6 bin yıllık çivi yazılı tabletler, asırlık çanak çömlekleri ellerinde şekillendiren öğrenciler, tarihi daha hızlı ve etkili şekilde öğrenme fırsatı buluyor. Çocuklara bu şekilde daha kalıcı bir eğitim sağlandığını aktaran Tarih Öğretmeni Canan Baykan; "9. sınıf öğrencilerimizle beraber İlk Çağ Uygarlıkları konusunu işledik ve müzede bir gün etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarla müzeyle ilgili çeşitli objeleri yerinde görmek için bir araya geldik. Müze müdürümüz ve görevli ile birlikte müzenin çeşitli yerleri tanıtıldıktan sonra çocuklar dramalarını gerçekleştirdiler. Müzedeki kil atölyesini bize açtılar, burada çocuklar en çok etkilendikleri objeleri kendi yetenekleriyle birleştirip yapmaya çalıştılar. Aynı zamanda Asur dönemi tabletlerinden örnekler ve çivi yazısını da burada öğrenmiş oldular. Çocuklara; hem gördükleri hem öğrendikleri şeyleri burada birebir deneyimleyerek daha kalıcı bir öğrenme sağlandığını düşünüyorum" dedi.