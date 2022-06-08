Öğrenciler sebze atölyesinde üretimi uygulamalı öğreniyor - Son Dakika
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Öğrenciler sebze atölyesinde üretimi uygulamalı öğreniyor

08.06.2022 12:27
Öğrenciler sebze atölyesinde üretimi uygulamalı öğreniyor

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde ve serada sebze üretiminin her aşamasını öğrenme imkanı buluyor.

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde ve serada sebze üretiminin her aşamasını öğrenme imkanı buluyor.

Ayrancı Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Yavuz Selim İlkokulunun bahçesinin bir bölümünde Tarım Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruldu.

Haftanın belirli günlerinde İlçe Tarım Müdürlüğündeki ziraat mühendisleri ve görevliler tarafından öğrencilere burada sebze yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik bilgi verilmeye başlandı.

Atölyenin bir kısmında kurulan serada öğrenciler tarafından salatalık yetiştirilirken, bahçesinde de üreticilerden elde edilen ata tohumlarından fasulye, domates, biber gibi sebzeler ekildi.

Sebze tohumları, üretim amaçlı çiftçilere dağıtıldı

Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük, AA muhabirine, atölyede çocuklara tarımı sevdirmeyi, öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocukların tarıma ve toprağa olan ilgilerinin artması için desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Bu yıl faaliyete geçirilen atölyedeki seraya çocuklarımız salatalık fideleri dikip, ilk hasadı yaptı. İlçemizde açık alanda sebze ekimi yeni başlamış olmasına rağmen, okulda hasadı yapılan salatalıklar sayesinde ilçemiz çiftçilerine de örnek oldular. Açık alanda ise ata tohumlarından bir sebze bahçesi oluşturduk. Ata tohumlarımız bizlerin kültürel mirasıdır. İlçemizde de bölgeye has üretilen yüzlerce yıldır üretimi yapılan sebze çeşitleri var. Ata tohumlarını çoğaltarak, gelecek nesillere aktarma adına bahçemizde bu tohumlardan sebze ektik. Çocuklarımıza sebze ekmesini, bakmasını ve ata tohumlarının önemini anlatıyoruz. Sebzelerin tohumlarını ayırıp, üretim amaçlı çiftçilerimize dağıtacağız."

"Stresten uzaklaşmış çocuklar evde de mutlu"

Küçük, öğrencilerin evde günlerini bilgisayar, televizyon, tablet ve teknolojik cihazların başında geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Toprakla uğraşmayan çocuklarımız için okul ortamını daha farklı hale getirmek istiyoruz. Sera içinde çeşitli bitkiler, sebzeler, çiçekler yetiştiren çocuklarımızın, enerjilerini toprakla atmalarını, çevreyi koruma, doğayı sevme gibi değerler konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyoruz. Öğrenciler, serayı benimsedikleri için ders aralarında hepsi üretim sahasına koşa koşa geliyor. Bu konuda aileleri de mutlu, stresten uzaklaşmış çocuklar evde de mutlu. Bu üretim alanının adeta psikolojik terapi alanı olduğunu düşünüyoruz."

Öğrenciler de Tarım Tasarım ve Beceri Atölyesinde tarımla ilgili her şeyi öğrendiklerini, üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi Kars'ta 'Örnek Üretici Yetiştirme' programı sona erdi
Kaynak: AA

Hisarcık, Karaman, Ayrancı, Selim, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler sebze atölyesinde üretimi uygulamalı öğreniyor - Son Dakika

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