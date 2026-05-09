Öğrenciler Yöre Efsanelerini Dijital Ortama Aktardı

09.05.2026 12:22
Bostancı Ortaokulu, yapay zeka ile yerel efsaneleri e-kitap haline getirerek kültürel mirası yaşatıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bostancı Ortaokulu öğrencileri, teknolojiyi kullanarak yöreye ait efsane hikayeleri dijital ortama aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Her Okulun Projesi Olsun" Projesi kapsamında hayata geçirilen "Köklerden Geleceğe Memleket Efsaneleri" Projesi ile unutulmaya yüz tutmuş yerel değerlerin genç nesiller aracılığıyla yaşatılması hedefleniyor.

Okul bünyesinde kurulan "Kalem-Klavye-Atölye" isimli teknoloji atölyesinde bir araya gelen 11 öğrenci, hazırlanan proje kapsamında 5 ay süreyle yapay zeka eğitimi aldı.

Öğrenciler, daha sonra yöreye özgü efsaneleri yapay zeka araçlarını kullanarak kendi hayal dünyalarında betimledikleri görsellerle yansıtıp e-kitap haline getirdi.

Yöresel efsaneler arasında Sümela Manastırı, Delibal, Şahin Kayalar, Hıdırellez, Gugul Taşı, Kutsal Havuz, Kocakarı Kayaları ve Nal İzi Olan Kayalar yer aldı.

"Kültürel mirasımızın önemli ögelerini çocuklarımızla yeniden diriltmeye çalıştık"

Sosyal bilgiler öğretmeni ve yazar Nuriye Erdoğan, AA muhabirine, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "köklerden geleceğe" vizyonuyla yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Öğrencilerin hem kültürel değerlerle buluştuklarını hem de dijital yetkinlik kazandıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişin dilini bugüne aktarmaya çalıştık. Onlardan ilhamla çalışmalar yaptık. İçinde Sümela Manastırı'na dair efsaneler, Sürmene'den, Maçka'dan, Akçaabat'tan yani bizim kültürümüze ait, kendi yerel alanlarımıza ait unutulmaya yüz tutmuş, unutulmasını istemediğimiz kültürel mirasımızın önemli ögelerini, imgelerini çocuklarımızla birlikte yeniden diriltmeye ve canlandırmaya çalıştık. Öğrencilerimiz, önce kendi hayal dünyalarında efsanelerden ilhamla yazı ve şiirlerini oluşturdu, ardından yapay zeka araçlarını kullanarak bu eserleri sanatsal tasarımlara dönüştürdü."

Erdoğan, hazırlık sürecinde öğrencileri çevrim içi atölyelerle desteklediklerini dile getirerek, "Yazdıkları eserleri içerik olarak sanatsal tasarımla yeni bir üretime geçirdiler. Yapay zeka araçlarını kullandılar. O süreçte rehberlik yaparken dijital eğitim de verdik, yapay zeka araçlarını verimli kullanmalarını sağladık. Ortaya görseller çıktı. Durağan görseli hareketlendirmek üzere yapay zeka konusunda eğitimler veriyoruz. Sekiz ayrı efsaneyi çalıştık şu anda." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka olumlu kullanıldığında güzel sonuçlar elde edebiliyoruz"

Proje koordinatörlerinden Türkçe öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Levent Malkoç da projedeki öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre seçtiklerini söyledi.

Öğrencilere yapay zeka araçlarıyla özgün görseller üretmeyi öğrettiklerini dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Özgün resimler ortaya çıkardık. Yapay zeka olumlu kullanıldığında güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Yapay zekayı kullandık ve sonucunda e-kitap haline getirdik bunu. Yapay zekayı kullanarak da dijital baskı haline getirdik kitabı. İnternet ortamında da görsellerle zenginleştirerek daha ilgi çekecek hale getirmiş bulunduk."

Projeye katılan 5. sınıf öğrencisi Alya Cengiz de efsanelere dair yazdıkları hikayeleri yapay zeka ile görselleştirdiklerini ve süreci dergi çalışmasıyla sonuçlandırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
