Öğrencilerden Geleneksel Kadın Başlıkları Projesi

BURDUR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geleneksel kadın başlıklarını araştırarak sosyo-kültürel rollerini ortaya çıkarıyor.

Burdur merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Nisa Uz ve 10'uncu sınıf öğrencisi İlayda Uysal danışman öğretmenleri Şeyda Atıcı ile 'Anadolu'da Geleneksel Kadın Başlıkları' adlı proje çalışması yaptı. Projeyle öğrencilerin, kültürel mirasın günlük hayatla ilişkisini fark etmeleri ve bu mirasın korunmasına yönelik bilinç kazanmaları hedefeniyor. Nisa Uz, "Kültürel miras ve geleneğimizi devam ettirmek, ve korumak için Anadolu'da Geleneksel Kadın Başlıkları Projesi hazırladık" dedi.

