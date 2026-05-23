Öğrencilerden Huzurevine Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Huzurevine Anlamlı Ziyaret

Öğrencilerden Huzurevine Anlamlı Ziyaret
23.05.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da öğrenciler, huzurevi sakinlerine Kurban Bayramı öncesi kişisel bakım hizmeti sundu.

Bursa'da Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, Yıldırım Kaymakamlığı koordinesinde Fethiye Dörtçelik Huzurevi ve Kaplıkaya Huzurevi sakinlerine Kurban Bayramı öncesi kişisel bakım hizmeti sundu.

Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, Yıldırım Kaymakamlığı koordinesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Öğretmenleriyle birlikte Fethiye Dörtçelik Huzurevi, Ata Bakım Merkezi ve Kaplıkaya Huzurevi'ni ziyaret eden gençler, yaşlıların saç kesimi, boyası ile el ve tırnak bakımlarını gerçekleştirdi.

"Bayram öncesi anlamlı buluşma"

Okul Müdürü Mediha Karasu, her yıl geleneksel olarak huzurevlerindeki yaşlılarla bir araya geldiklerini belirterek, mesleki eğitimin toplumsal faydaya dönüşmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Karasu, projenin hem kültürel değerlerin aktarılmasına katkı sağladığını hem de öğrencilere önemli bir deneyim kazandırdığını dile getirerek, "Gerekli bakımları yaptılar. Huzurevi sakinleri, gençleri gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bayrama girmeden güzelleşmek, ziyaretçilerine iyi görünecek olmak onları mutlu ediyor. Gençlerimiz de onlarla sohbet ediyor. Bizim adımıza da farklı anlamlı bir etkinlik oluyor." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eğitim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilerden Huzurevine Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:34:02. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Huzurevine Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.