Öğrencilerden Mezara Vefalı Dokunuş - Son Dakika
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Öğrencilerden Mezara Vefalı Dokunuş

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20.06.2025 15:59
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Öğrencilerden Mezara Vefalı Dokunuş
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Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, Durak Baba mezarının bakımını yapıyor, dua ediyor.

Öğrencilerden asırlık mezara vefalı dokunuş

SİVAS - Sivas Kızılırmak İlkokulu bitişiğinde bulunan Durak Baba isimli dini kanaat önderinin mezarının bakım, onarım ve temizliği personelleri ile öğrenciler tarafından yapıyor.

Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu'nun bitişiğinde bulunan Durak Baba isimli dini kanaat önderinin mezarı vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Durak Baba'nın Kars'tan Sivas'a göç eden bir aileye mensup olduğu ve dini ile bütün, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet gösteren bir kişi olduğu biliniyor. Mezarın bakım ve çevre düzenlenmesi ise okul personelleri ve ilkokul öğrencileri tarafından yapılıyor. Ellerine su ve bezleri alarak mezarın temizliğini yapan minikler teneffüslerde de mezarın başına gidip dua ediyorlar.

Mezarın bakım ve onarımını öğrenciler ve temizlik personelleri tarafından yapıldığını belirten Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, "Mezara bir yoldan giriş bir de okuldan olmak üzere iki giriş ve çıkış kapısı var. Kendi okul binamız gibi buradaki mezara bakıyoruz" diye konuştu.

"Mezarı okuldan ayırt etmiyoruz"

Mezarı okuldan ayırt etmeden bakım ve onarımlarını yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Sivas tarihi ve birçok devlete başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla tarihi meydanlarımız, camilerimiz ve mezarlarımız var. Bize düşen ise bunların bize aktarıldığı gibi geleceğe aktarmamızdır. Okulumuzun bahçesinde Durak Baba isimli bir Allah dostunun mezarı var. Çalışanlarımız mezarı okulun bir bölümüymüş gibi sahipleniyorlar temizliğini yapıyorlar. Öğrencilerimiz de yardım ediyor. Mezara dua okumaya gelen vatandaşlar mezarı temiz bulduklarını söylüyorlar. İnsanlar bize teşekkür ediyor bende mezarı temizleyen personelimize iletiyorum. Öğrenciler bahçede kitap okuyup oyun oynuyor. Burası okuldan ayırt etmediğimiz bir bölüm. Biz insanlar olarak bu tarihi eser sayılan anıtları bu tür şekilde yaklaşmalıyız. Ne kadar temiz kullanırsak geleceğe de o kadar güzel ve temiz bırakabiliriz. Okulun bahçesini nasıl bakımlarını yapıyorsak burası da okulumuzun arka bahçesi. Mezara bir yoldan giriş bir de okuldan olmak üzere iki giriş ve çıkış kapısı var. Kendi okul binamız gibi buradaki mezara bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mezarda her zaman dua ediyorum"

Mezarın bakımlarını yaptıklarını ve her gördüğünde de gelip dua ettiğini ifade eden 4. Sınıf öğrencisi Yusuf Erdem, "Buradaki mezar okulumuzun hemen yanında bulunuyor. Mezara çiçek ekilip bakım yapılıyor. İyi ki burası böyle olmuş. Buradaki hizmetlilere ve okul müdürümüze teşekkür ederim. Buradaki mezarı suluyoruz, bakımını yapıyoruz ve çiçekler ekiyoruz. Mezara her zaman gelip dua ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilerden Mezara Vefalı Dokunuş - Son Dakika

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