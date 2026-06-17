Öğrencilerden Yıl Sonu Etkinliği - Son Dakika
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Öğrencilerden Yıl Sonu Etkinliği

Öğrencilerden Yıl Sonu Etkinliği
17.06.2026 12:45
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Sinop'ta öğrenciler, yıl sonu etkinliğinde stantlar kurarak gelir elde etti. Eğlenceli anlar yaşandı.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen yıl sonu etkinliğinde, öğrencilerin hazırladığı stantlar ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte hem eğlenen hem de satış yapan öğrenciler, elde edilen gelirin okul ve yardım faaliyetlerinde kullanılacağını belirtti.

Yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kendi hazırladıkları yiyecek ve ürünleri satışa sunarak hem sosyal hem de ticari deneyim kazandı. 7.sınıf öğrencisi Eslem Bozkır, etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, "Çok eğlenceli geçiyor. Çok güzel para kazanıyoruz. Arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyoruz. Okulda eğlence olsun diye yapıyoruz. Çok zevkli oluyor. Hepimiz mutluyuz" dedi.

Bir diğer 7. sınıf öğrencisi Furkan Barlak ise etkinliğin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, "Baktığımız zaman bu etkinliğin en güzel yanı ticari zekanın gelişmesi ve aynı zamanda arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde satış yapmamız. Buradan elde edilen gelirlerin tamamı okula ve yardım faaliyetlerine gidecek. Bu yüzden etkinlik, okulumuzun yaptığı en güzel etkinliklerden biri diyebilirim" diye konuştu.

7.sınıf öğrencisi Nisa Sabuncu da etkinliğin arkadaşlık ilişkilerini güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu etkinliğe izin veren müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik arkadaşlarımız arasındaki ilişkileri güçlendiriyor, iletişimimizi geliştiriyor. Aynı zamanda bize küçük de olsa meslek öğrenimi konusunda katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Türkçe Öğretmeni Selahattin Erdem ise yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirterek, "Bu sene yıl sonu etkinlikleri kapsamında okulumuzda bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz birlik, beraberlik ve birlikte hareket etmeyi öğrenecekler. Aynı zamanda hepimizin sevdiği yeme etkinliğini de paylaşarak güzel vakit geçiriyorlar. İnşallah etkinliğimiz okulumuza hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gün boyunca renkli görüntülere sahne olurken, elde edilen gelirin okul ihtiyaçları ve yardım faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilerden Yıl Sonu Etkinliği - Son Dakika

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