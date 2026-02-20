Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardılar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan ortaokul öğrencisi, nöbetçi öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Güneyşehir Ortaokulu'nda teneffüs sonrası merdivenlerden yukarı çıkan 8'inci sınıf öğrencisi M.E.A'nın boğazına yabancı cisim kaçtı.

O sırada oradan geçen nöbetçi öğretmen Canan Kaplan, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrasıyla maddenin çıkmasını sağladı.

Nöbetçi öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konuya ilişkin okulun ABD Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciye okulun nöbetçi öğretmeni tarafından zamanında ve bilinçli bir şekilde müdahale edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulanan Heimlich manevrası sayesinde öğrencimizin solunumu kısa sürede normale dönmüş ve sağlık durumu kontrol altına alınmıştır. İlk yardım bilgisinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Soğukkanlılığı ve doğru müdahalesi için öğretmenimize teşekkür ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Unutmayalım, ilk yardım bilmek hayat kurtarır."