Sıfır atıkla tiyatro: Öğrenciler atıklardan kostüm yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır atıkla tiyatro: Öğrenciler atıklardan kostüm yaptı

Sıfır atıkla tiyatro: Öğrenciler atıklardan kostüm yaptı
17.06.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da öğretmen Rahime Şener, öğrencileriyle atık malzemelerden sahne kostümleri hazırlayarak çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığı oluşturdu. Proje kapsamında 6 ayda pet şişe kapağı, yumurta kolisi gibi atıklar değerlendirildi.

Sakarya'da Türkçe öğretmenliği yaptığı ortaokulda tiyatro çalışmaları yürüten Rahime Şener, öğrencileriyle oynayacakları oyunun sahne kostümlerini atık malzemelerden hazırlayarak çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığı oluşturdu.

Öğrencilerine verdiği tiyatro kursunu farkındalık projesine dönüştürmek isteyen Akyazı Küçücek Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Şener, 21 öğrencisiyle drama etkinliği hazırlama düşüncesiyle çıktığı yolda, 6 ayda atık eşyalardan sahne kostümleri ve çeşitli süs eşyaları yaptı.

Çalışmalar süresince doğayı koruma, çevreyi kirletmeme ve atıkların geri dönüşümü konularında farkındalık kazanan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kostümlerle tiyatro oyunu sergilemeye, çanta, bardak altlığı gibi ürettikleri eşyalarla da sergi açmaya hazırlanıyor.

Etkinliğin disiplinler arası bir proje olduğundan bahseden Şener, AA muhabirine, "Bu işin bir çok boyutu var. Sadece drama ve sahneden ziyade kostümler, tasarımlar ve çevre bilinci kazanmak, doğa sorumluluğu almak gibi kültürel düzlemi olan bir proje." dedi.

Şener, drama projelerini yürütürken öğrencilerin geri dönüşümle alakalı etkinlik yapabileceklerini düşünerek bu yola girdiklerini, aralık ayından bu yana pet şişe kapağı toplayarak başladıkları süreçte yumurta kolileri, tek kullanımlık malzemeler, pipetler ya da poşetler gibi malzemelerle kostüm tasarlamaya karar verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Artık Vakfı misyonuyla yürüttükleri projede bir sergi açabileceklerini beklemediklerini dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Başlangıçta böyle boyutlara ulaşabileceğini kestiremiyorduk. Ülkemize yerel düzlemden ziyade belki küresel, belki ulusal ölçekte bir değer kazandırmaya çalışıyoruz. Bu öğrenme yolculuğu bize çevre bilinci olmadan ve öğrencilerin sadece ana derslerden ziyade çevresel ve toplumsal konulara eğilmeden topluma faydalı bir birey olamayacaklarını düşünüyoruz. Atığı sadece atık ve basit bir çöp parçası olarak görmek yerine değerlendirilebilecek bir nesne gözüyle görmeye başladığımızdan bu yana gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam bırakabilmek için adım atmaya karar verdik."

"Hiçbir şeyin çöp olmadığını öğrendik"

Projeyi hazırlarken kendisinin de öğrencilerinden bir şeyler öğrendiğini ifade eden Şener, öğrenmenin tadına vardığını ve öğrenmenin karşılıklı bir süreç olduğunu belirtti.

Öğrenciyi akademik başarıyla beraber bir bütün olarak geliştirmeyi hedef alan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne değinen Şener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında burada öğrenme süreci çok boyutlu bir şeydir. 'Yalnızca öğretmen öğrenciye öğretir' diye bu geleneksel yaklaşımdan çıkıp, öğrencinin de öğretmene bir şey kattığı bu modelin yeni yaklaşımlarına değinecek olursak, karşılıklı bir etkileşim ve öğrenme süreci gerçekleşti desek daha doğru olur. Burada öğrencinin işin içine doğrudan katıldığı, üretim aşamasında doğrudan görev aldığı ve aynı zamanda bilgilerin teorikte değil de uygulamaya ve gerçek hayata aktarıldığı yaklaşım. Biz tam anlamıyla 6 ay boyunca bu şekilde yolumuza devam ettik."

7. sınıf öğrencisi Necati Eymen Bölükbaş, kursun kendilerine çevre bilincini aşıladığını dile getirerek, "Bizim çöp gördüklerimiz hiçbir zaman çöp olmadı, sadece biz onları çöp olarak görüyorduk. Artık bu tiyatro kursuyla hiçbir şeyin çöp olmadığını ve geri dönüştürülebilir olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Pozitron Emisyon Tomografisi, Kültür Sanat, Sakarya, Kültür, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sıfır atıkla tiyatro: Öğrenciler atıklardan kostüm yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:57:06. #7.12#
SON DAKİKA: Sıfır atıkla tiyatro: Öğrenciler atıklardan kostüm yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.