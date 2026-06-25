Alaşehir'de öğretmenlerden unutulmaz konser - Son Dakika
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Alaşehir'de öğretmenlerden unutulmaz konser

Alaşehir\'de öğretmenlerden unutulmaz konser
25.06.2026 11:46  Güncelleme: 11:53
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Maarif Orkestrası ve Korosu, verdiği konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Maarif Orkestrası ve Korosu, verdiği konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Volkan Özcan yönetiminde sahne alan 16 öğretmen, seslendirdikleri eserlerle salonu dolduran vatandaşları coşturdu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan Maarif Orkestrası ve Korosu, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konserle sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı. Şef Volkan Özcan yönetiminde sahne alan öğretmenler, seslendirdikleri eserlerle izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikte, Alaşehir'de görev yapan 16 müzik öğretmeni sahne aldı. Konserde farklı türlerde toplam 15 eser solo olarak seslendirilirken, izleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik ederek geceye ortak oldu.

Konserin açılışında konuşan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, etkinliğin öğretmenlerin büyük özverisiyle hazırlandığını belirterek, "Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de ilçemizde görev yapan 16 müzik öğretmenimizin yaklaşık üç ay boyunca kendi zamanlarından fedakarlık ederek hazırladığı bu özel geceyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Özellikle ilçemizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmayı amaçlayan bu çalışmada büyük emek ve özveri var. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Konuşmasının ardından sahneye çıkan Latif Akgün, Türk müziğinin sevilen eserlerinden 'Samanyolu'nu seslendirdi. Performansı salondaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konser boyunca vatandaşlar hem duygusal hem de hareketli eserlere eşlik ederken, salonda renkli görüntüler oluştu. Büyük ilgi gören etkinlik, yoğunluk yaşanmaması amacıyla iki gün olarak planlandı.

Alaşehir'de görev yapan öğretmenlerin sahne performanslarıyla beğeni topladığı konser, izleyenlerin hafızalarında unutulmaz anlar bıraktı.

Yoğun ilgi gören konsere Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alaşehir'de öğretmenlerden unutulmaz konser - Son Dakika

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