Oğuz Yalım'ın 'Daha X' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Oğuz Yalım'ın 'Daha X' Sergisi Açıldı

Oğuz Yalım\'ın \'Daha X\' Sergisi Açıldı

Oğuz Yalım'ın 'Daha X' sergisi, sanat ve oyun ilişkisinin soyut eserlerle keşfine odaklanıyor.

20.02.2025 18:47
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İç mimar ve tasarımcı Oğuz Yalım'ın "oyun" temalı sergisi "Daha X", başkentte açıldı.

Sokratin Arts & Culture'ın ev sahipliğindeki sergide, sanat ve oyun ilişkisini irdeleyen soyut geometrik eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide oyunun sadece eğlendirici değil, öğretici yanını kullanarak sanatla beraber kullanmaya çalıştığını belirtti.

"Daha X" ismini sergideki oyun temasından yola çıkarak verdiğini ifade eden Yalım, "Daha kelimesi, çocukken, oyun oynarken ailelerimiz bizi çağırdığında cevap olarak 'bir daha', 'biraz daha', '5 dakika daha' gibi oyunun biraz daha uzaması, devam etmesi hatta hiç bitmemesi için kullandığımız sihirli kelimeydi." diye konuştu.

"X" harfini ise bilinmeyeni, gizemi ve merakı temsil eden bir simge olarak kullandığını dile getiren Yalım, bu iki kavramın bir araya gelerek oyunun hiç bitmemesi, hep devam etmesi anlamını verdiğini söyledi.

Yalım, sergiyi ziyaret edenlerin zihinlerinde "oyun" sözcüğünün kalmasını istediğini, bu kavramın insanlar için belli yaştan sonra bitmediğini, eğitici, öğretici ve yaratıcı özellikleri olan bir kavram olduğunu ifade etti.

Hayatından oyunu çıkaran insanlara bu kararı bir daha düşünmeleri tavsiyesinde bulunan Yalım, şunları kaydetti:

"Sergide çok çeşitli boyutlarda ve renklerde eserler var. Bu anlamda hem ismiyle hem içeriğiyle hem de çeşitliliğiyle bütünsel olarak, anlatım dili olarak iyi bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bazı sergilerde hikayeyle eser arasında seyirci tarafından anlaşılamayan durumlar olabiliyor ama bu sergi aslında son derece açık. Herkesi içine çekebilecek, herkesin kolaylıkla anlayıp çıkabileceği bir sergi olduğunu düşünüyorum."

Yalım'ın 13. kişisel sergisi "Daha X", 5 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Oğuz Yalım'ın 'Daha X' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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