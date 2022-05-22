Oğuzhan Koç konser verdi - Son Dakika
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Oğuzhan Koç konser verdi

22.05.2022 22:26

Hatay'ın kültürel ve yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Antakya Lezzet Festivali kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi.

Hatay'ın kültürel ve yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Antakya Lezzet Festivali kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen konserde, Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar da şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, kentte ilki gerçekleştirilen lezzet festivalinin son gününde sahne alan Oğuzhan Koç'a çiçek takdim etti.

Oğuzhan Koç konser verdi
Oğuzhan Koç konser verdi
Oğuzhan Koç konser verdi
Oğuzhan Koç konser verdi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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