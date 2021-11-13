Okçuluk Gösterileri yoğun ilgi gördü - Son Dakika

- Okçuluk Gösterileri yoğun ilgi gördü

SİVAS - Sivas'ta organize edilen, Geleneksel Türk okçuluğu gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi'nde atlı müsabaka alanında Geleneksel Türk okçuluğu gösterisi düzenlendi. Sivas Selçuklu Okçuluk Kulübü ile Göktürk Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen gösteri Sivaslılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gösteri amaçlı düzenlenen okçuluk beğeni toplarken, sporcular izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Kurt ve şahine yoğun ilgi

Gösteriye dikkat çekme amacıyla getirilen kurt ve şahin vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Kurt ve şahinin kısa süreli yapılan gösterilerini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt etti. Bazı vatandaşlar da kurt ve şahin ile fotoğraf çektirdi.