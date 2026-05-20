Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz güven tazeledi

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz güven tazeledi
20.05.2026 16:55  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, yeniden seçilerek güven tazeledi. Yılmaz, Körfez ülkeleri başta olmak üzere Bursa'ya uluslararası ilginin arttığını ve turizm potansiyelinin güçleneceğini belirtti.

Güven tazeleyen Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, "Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlarda Bursa'ya olan ilgi artıyor. Bursa turizminin önümüzdeki süreçte daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin 2026 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba'nın yanı sıra birlik üyesi diğer belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Meclis oturumunda yapılan oylamada Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, güven tazeleyerek Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Toplantıda ayrıca komisyon üyeleri ve encümen üyeleri de belirlendi.

Meclis üyelerine teşekkür eden Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bursa'nın turizm vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Şehrimiz kültür turizminden sağlık turizmine, inanç turizminden gastronomiye, kış turizminden doğa sporlarına kadar geniş bir alanda önemli kapasite taşımaktadır. Bursa, artık yalnızca tarihi geçmişiyle öne çıkan bir şehir değildir. Aynı zamanda güçlü altyapısı, ulaşım imkanları, sağlık yatırımları, konaklama kapasitesi ve üretim gücüyle de turizmde büyüme potansiyeli yüksek stratejik bir merkez konumundadır. Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlarda Bursa'ya olan ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz" dedi.

Bursa'yı dünyaya tanıttık

Birliğin başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Katıldığımız uluslararası fuarlarda Bursa'yı dünyaya tanıttık. Şehrimizin turizm değerlerini doğrudan sektör temsilcilerine anlatarak Bursa'nın uluslararası pazardaki bilinirliğini güçlendirecek önemli temaslar sağladık. Görüşmelerimiz sayesinde Bursa'nın Körfez ülkeleri açısından önemli bir destinasyon haline gelmesine yönelik güçlü ilişkiler kurduk. Bursa'nın dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğini uluslararası sektör temsilcilerine aktarma imkanı bulduk. Birlik olarak temel yaklaşımımız; şehrimizin sahip olduğu tüm değerleri ortak bir vizyon altında, planlı, profesyonel ve sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya tanıtmaktır" diye konuştu.

Yerelde güçlü projeler

Yerelde hayata geçirilen projelerden bahseden Başkan Oktay Yılmaz, "Emir Sultan Camii, türbesi ve çevresi için dijital rehber hazırladık. Tarihi kent haritaları ve kültür rotaları oluşturarak ziyaretçilerin şehir deneyimini daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmalar yürüttük. Bursa'nın fethinin 700. yılına özel bir prestij kitabı hazırladık. Orhan Gazi dönemi ve Yeşil imareti anlatan iki özel eserimizle kentimizin tarihi kimliğini kayıt altına alan kalıcı çalışmalara imza attık. Bursa'ya özgü hediyelik eşya çalışmaları gerçekleştirdik. Ayrıca TÖMER Bursa Şubesi iş birliğiyle turizm çalışanlarına yönelik turizm İngilizcesi eğitim desteği sağlayarak insan kaynağımızı güçlendirmeye önem verdik" dedi.

Pirinç Han'a deneyim merkezi

Başkan Oktay Yılmaz, önümüzdeki dönemin en önemli çalışma başlıklarından birinin Pirinç Han projesi olduğunu belirtti. Yılmaz, "Pirinç Han içerisinde birliğimize tahsis edilen alanlarda başlattığımız çalışmalarla dijital ve interaktif uygulamaların yer aldığı yeni nesil bir deneyim merkezi oluşturuyoruz. Bu projeyle hedefimiz; Bursa'nın tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini çağın iletişim diliyle buluşturmak ve şehrimize yeni bir çekim merkezi kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Oktay Yılmaz, Bursa'nın turizmi için iş birliği ve ortak aklın önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Birlik olarak yerel yönetimlerimizle, kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle, sektör temsilcilerimizle ve turizm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve Bursa'yı uluslararası ölçekte güçlü bir marka şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bursa'nın sahip olduğu potansiyelin daha güçlü şekilde ortaya çıkabilmesinin, güçlü bir iş birliğiyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde Bursa'nın kültür, sağlık, gastronomi, doğa ve termal turizm alanlarında çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Toplantı sonunda birliğin yürüttüğü çalışmalar, planlanan projeler ve kent turizminin geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz güven tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
17:01
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:53
MİT’in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
MİT'in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:38:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.