Okulları gezen müzik öğretmeni türküler eşliğinde öğrencilere enstrümanları tanıtıyor

Kültür Sanat

Diyarbakır'da okulları gezen müzik öğretmeni, türküler eşliğinde öğrencilere müzik aletlerini tanıtıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi görevlisi ve İl Müzik Koordinatörü Muhammed Tarhan, müzik aletlerini ve Türk Halk Müziğini tanıtmak amacıyla "Bir Kültür Bir Müzik Projesi"ni hazırladı.

Bu yıl okulların açılmasıyla proje kapsamında haftanın belirli günlerinde bağlama, cura, tambur, kanun, arbane (vurmalı bir çalgı) gibi müzik aletleriyle okullara giden Tarhan, öğrencilere enstrümanları tanıtıyor, türküler söyleyerek onların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin desteğiyle ilçe ve kırsal mahallelerdeki okulları da ziyaret eden Tarhan, şimdiye kadar yaklaşık 1000 öğrenciye ulaştı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulu'nda da öğrencilerle bir araya gelen Tarhan, AA muhabirine, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine türküler eşliğinde farklı enstrümanları tanıtmak ve kültürel mirası yaşatmak adına çalıştığını söyledi.

Öğrencilerin Türk Halk Müziğine uzak kaldığını, enstrümanları yeterince tanımadığını ve bunlara meraklarının az olduğunu gözlemlediğini dile getiren Tarhan, bundan dolayı bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

"Türk Halk Müziği ve enstrümanlarımızı tanıtmak istiyorum"

"Hedefim 10 bin öğrenciye ulaşabilmek. Öğrencilerimize Türk Halk Müziği ve enstrümanlarımızı tanıtmak istiyorum." ifadelerini kullanan Tarhan, gelecek yıllarda da projeyi sürdürmek istediklerini kaydetti.

Tarhan, şöyle konuştu:

"Gittiğim okullarda öğrencilerin gözündeki ışıltıyı görünce bu işi niçin yapmamız gerektiğini çok daha iyi anlıyorum. Enstrümanları çaldığımız zaman dikkatle izliyor ve dinliyorlar. Elimden geldiği kadar Türk müziğini çocuklarla beraber söyleyeceğiz, çocuklarla beraber çalmaya devam edeceğiz. Ailelerimizden çok güzel dönüşler oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor."

Müzik öğretmeni Semra Sevil Karayılan da okulda ellerinden geldiğince öğrencileri müzikle buluşturduklarını anlattı.

Öğrencilerin proje ile daha önce göremedikleri enstrümanları tanıdığını anlatan Karayılan, "Öğrencilerimiz açısından çok iyi oldu. Belki birçok öğrencimiz bu sayede müzisyen olacak, müziğe ilk adımlarını atacaklar." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Ferzende Mafrak, proje kapsamında farklı enstrümanları gördüğünü, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirtti.

8. sınıf öğrencisi Cemre Nehir Ceylan ise proje sayesinde farklı müzik aletlerini tanıdıklarını, etkinlikte çok eğlendiklerini söyledi.

Ceylan, "Öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bundan sonra kanun çalmak için kursa gitmeyi düşünüyorum." dedi.