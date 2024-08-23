Olimpiyat madalyalı sporcunun ikonik pozu yetenek sınavında soruldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Olimpiyat madalyalı sporcunun ikonik pozu yetenek sınavında soruldu

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in pozu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavında soruldu. Öğrencilerden, ikonik pozun robotik çiziminin yapılması istendi.

23.08.2024 14:41
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in pozu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavında soruldu, öğrencilerden ikonik pozun robotik çiziminin yapılması istendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrenci alımı için yetenek sınavı düzenlendi. Fakülteye girebilmek için müracaat eden 250 öğrenci için 2 oturumlu sınav yapıldı. İlk oturumda masaya konulan objeleri çizerek sınav komisyonundan geçer not alan öğrencilerden, ikinci oturumda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atış pozunu çizmeleri istendi.

İkonik pozun sınav sorusu olmasına ilişkin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, "Öğrencilerimize hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini algılayıp, algılamadıklarını değerlendiren sorular sorduk. Sınavda, öğrenciler Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafını mekanik, robot mantığıyla çizecekler" dedi.

Olimpiyat madalyalı sporcunun ikonik pozu yetenek sınavında soruldu
Kaynak: DHA

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