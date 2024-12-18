Olten Filarmoni İzmir\'de Konser Verdi

Kültür Sanat

Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog da sanatseverlerle buluştu.

Konser sonunda şef İbrahim Yazıcı, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog ile orkestra üyeleri sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.