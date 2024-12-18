Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog da sanatseverlerle buluştu.
Konser sonunda şef İbrahim Yazıcı, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog ile orkestra üyeleri sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Olten Filarmoni İzmir'de Konser Verdi - Son Dakika
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