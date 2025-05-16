Oltu Kalesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan ve tarihi geçmişi binlerce yıla dayanan Oltu Kalesi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kale surlarının doğu kısmındaki çevre duvarlarının başlangıcında yer alan burç, önceki gün gece sabaha karşı yıkıldı. Mahalle halkı ve çevre esnafının hem büyük üzüntü hem de korku içindeki bekleyişleri sürerken bir yanda da yetkililerin çözüm bulunması bekleniyor.

Oltu Kale dibinde işyeri bulunan esnaf Erdal Akpınar, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kale duvarlarının bir bölümünün yıkıldığını fark ettiğini belirterek, "Müthiş derecede üzüldüm. Oltu Belediye Başkanımız Adem Çelebi'nin daha önce yaptığı bir açıklamada bu sezon içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanacağı ifade edilmişti. Bu çalışmaların bir an önce başlamasını hatta mümkünse öne çekilmesini istiyoruz. Oltu Kalesi, bildiğim kadarıyla M.Ö. 400'lü yıllarda Urartular tarafından yapılmış muazzam bir tarihi yapı. Van'daki Hoşap Kalesi'nden sonra en önemli kalelerden biri olduğunu düşünüyorum. Tarihi bir değer olarak kalenin korunmasını tüm kalbimle istiyorum" dedi.

Oltu'da ikamet eden Savaş Kara ise, "Yoldan geçerken yıkıldığını gördüm. Çok üzüldüm. Oltu'nun tarihi simgelerinden biri olan kalemizin bu halde olması hepimizi derinden yaralıyor. Yetkililerden bir an önce müdahale etmelerini istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Oltu Kalesi'nin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, mimari yapısı ve konumu itibarıyla M.Ö. 3. yüzyılda Doğu Anadolu'ya hakim olan Urartular tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Bununla birlikte, kalenin daha sonra İpek Yolu üzerindeki ticaretin güvenliği için Cenevizliler ya da Romalılar tarafından da kullanılmış olabileceği belirtiliyor. Yıllardır restore edilmeyi bekleyen bu tarihi yapının her geçen gün biraz daha zarar görmesi, hem ilçe halkını hem de tarih severleri endişelendiriyor. Oltu halkı, yetkililerden kaleye acilen müdahale edilmesini ve kapsamlı bir restorasyon sürecinin başlatılmasını talep ediyor.