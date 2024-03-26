Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve ses sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, "Gelin Allah Diyelim" temalı konser verdi.
CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen konserde Belviranlı, hicaz, hüseyni, segah ve hüzzam makamlarından ilahiler seslendirdi.
Konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün saz sanatçıları Belviranlı'ya eşlik etti.
Belviranlı'ya ilahilerde eşlik eden müzikseverler, konser sonunda sanatçıyı ayakta alkışladı.
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Accademia Bizantina, kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği konserde Antonio Vivaldi'nin eserlerini yorumladı. Konser, yoğun ilgi gördü ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Accademia Bizantina, İtalya'nın Ravenna kentinde 1983'te kurulmuş olup birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İçişleri Bakanlığının Şişli'de düzenlediği 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması' programına katıldı. Kurum, Roman kardeşlerimizin tarihimizin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, İstanbul Fatih'i Sultan Mehmet'in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasının güvence altına alındığını söyledi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.
Diyarbakır'da, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, programda yaptığı konuşmada kütüphanelerin önemine değindi ve bilginin ulaştırılmasında halk kütüphanelerinin önemli görevler üstlendiğini belirtti. Programda kütüphane tanıtımı, yapay zeka video gösterimi ve müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi bünyesindeki el sanatları atölyesinde yapılan çalışmalar, bir sergide sergilendi. Alaçam anneler parkı sosyal tesisinde açılan sergide, rölyef, ahşap boyama, mısır kabuğu örme, bambu, sepet örücülüğü, takı tasarımı ve rafya teknikleriyle hazırlanan birçok el emeği ürün beğeniye sunuldu. Sergiye, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Sivas Valiliği tarafından başlatılan 'Tiyatrom 58' projesi kapsamında her hafta 58 öğrenci tiyatro ile buluşacak. Proje kapsamında öğrenciler, küresel ısınma duyarlılığını anlatan bir oyun izledikten sonra şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezip geleneksel sporları deneyimledi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, projenin öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediğini belirtti ve öğrencilere kitap hediye etti.
Taşova'da düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programında, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler teması üzerine konuşmalar yapıldı. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mine Sayan, kütüphanelerin bilgiye ulaşma ve paylaşmanın önemini vurguladı. Programda öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterileri de gerçekleştirildi.
Samsun'da düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programında konuşan Samsun İl Kültür Turizm Müdür Vekili Hasan Kılıçaslan, kütüphaneciliğin tarihçesini anlattı ve günümüzde kütüphanelerin geliştiğini vurguladı. Programda ayrıca öğrencilerin skeç gösterisi ve halk müziği dinletisi de yer aldı.
Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 2023-2024 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri, 'Ah Şu Gençler' oyunuyla sahne heyecanı yaşadı. Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursu'nda yetenek sınavını geçen 16 öğrenci, Turgut Özakman'ın yazdığı ve Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği oyunu sergiledi. Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları, tiyatroseverler ve aileler genç yetenekleri büyük bir ilgiyle izledi.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 60. Kütüphane Haftası münasebetiyle kitap okuyanlara ödül verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphane hizmetlerine verdiği önemi vurgulayarak, Talas Millet Bahçesi'ne büyük bir kütüphane yapmayı hedeflediklerini belirtti.
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