Ömer Faruk Belviranlı, 'Gelin Allah Diyelim' temalı konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ömer Faruk Belviranlı, 'Gelin Allah Diyelim' temalı konser verdi

Ömer Faruk Belviranlı, \'Gelin Allah Diyelim\' temalı konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve ses sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen konserde hicaz, hüseyni, segah ve hüzzam makamlarından ilahiler seslendirdi. Konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün saz sanatçıları Belviranlı'ya eşlik etti. Belviranlı'ya ilahilerde eşlik eden müzikseverler, konser sonunda sanatçıyı ayakta alkışladı.

26.03.2024 22:37
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve ses sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, "Gelin Allah Diyelim" temalı konser verdi.

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen konserde Belviranlı, hicaz, hüseyni, segah ve hüzzam makamlarından ilahiler seslendirdi.

Konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün saz sanatçıları Belviranlı'ya eşlik etti.

Belviranlı'ya ilahilerde eşlik eden müzikseverler, konser sonunda sanatçıyı ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Belviranlı, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ömer Faruk Belviranlı, 'Gelin Allah Diyelim' temalı konser verdi - Son Dakika

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