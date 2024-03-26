Ömer Faruk Belviranlı, \'Gelin Allah Diyelim\' temalı konser verdi

Sivas Valiliği, kırsalda yaşayan öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor

Sivas Valiliği tarafından başlatılan 'Tiyatrom 58' projesi kapsamında her hafta 58 öğrenci tiyatro ile buluşacak. Proje kapsamında öğrenciler, küresel ısınma duyarlılığını anlatan bir oyun izledikten sonra şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezip geleneksel sporları deneyimledi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, projenin öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediğini belirtti ve öğrencilere kitap hediye etti.