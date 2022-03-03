Ömrünü yaban hayatına adayan akademisyen yeni uzmanlar yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ömrünü yaban hayatına adayan akademisyen yeni uzmanlar yetiştiriyor

03.03.2022 11:05
Ömrünü yaban hayatına adayan akademisyen yeni uzmanlar yetiştiriyor

Çocukluktan itibaren hayvan sevgisiyle büyüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 2009 yılında kurulmasına öncülük ettiği Türkiye'nin ilk Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünde yaban hayatı uzmanları yetiştirilmesini sağlıyor.

Çocukluktan itibaren hayvan sevgisiyle büyüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 2009 yılında kurulmasına öncülük ettiği Türkiye'nin ilk Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünde yaban hayatı uzmanları yetiştirilmesini sağlıyor.

Trabzon'un bir köyünde dünyaya gelen Başkaya, 1991'de KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını yapıp aynı üniversitede akademisyen olarak göreve başladı.

Çocukluktan itibaren doğaya ve hayvanlara tutkusunu üniversiteye yansıtan Başkaya, KTÜ bünyesinde 2009'da Türkiye'nin ilk Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünün kurulmasına öncülük etti.

Yaklaşık 31 yıldır yaban hayatı alanında çalışmalarını sürdüren ve halen Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Başkaya'nın ulusal ve uluslararası yayınlarda yer alan 105 çalışması bulunuyor.

Özellikle Türkiye'deki kedi türleri, çengel boynuzlu dağ keçisi ve dağ horozuyla ilgili araştırmalar yapan Başkaya, yaban hayatı uzmanlarının yetiştirilmesine öncülük ediyor.

"Bugüne kadar 90'a yakın mezun verdik"

Başkaya, AA muhabirine, ilk olarak KTÜ bünyesinde kurulan Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünün daha sonra başka üniversitelerde de kurulduğunu ancak şu anda lisans ve yüksek lisans olarak eğitimine sadece Trabzon'da devam edildiğini belirterek, "Öğrencisi olan ve mezun veren bir bölümüz. Bugüne kadar 90'a yakın mezun verdik." dedi.

"Aklımız hep yaban hayatından yanaydı, şimdi de memlekette yaban hayatıyla uğraşıyoruz, öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Başkaya, bazı öğrencilerinin başka üniversitelerde akademisyen olarak görev yaptığını, yaban hayatı alanında yetişmiş eleman eksikliğinin fazla olduğunu aktardı.

Başkaya, yaban hayatının daha çok sahada tanındığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Çok şükür gelen öğrencilerin içinde hevesli, bu işi bilerek yapmaya gelenler fazla. Arazi çalışmalarımız oluyor. Her hafta en az bir kere arazi uygulamamız vardır. Şehir içi olduğu gibi ülkenin farklı noktalarına kadar gittiğimiz çalışmalar oluyor. Günübirlik olduğu gibi haftalık etkinliklerimiz de oluyor. Çadırlarda kalıyoruz, kamplar kuruyoruz. Dağlarda ve bizzat yaban hayvanlarını doğada kendi ortamlarından çalışarak öğrenciye bizzat uygulama yaptırmaya çalışıyoruz. Öğrenciler bu kısmı çok seviyorlar. Onların hevesi bizi de motive ediyor."

"Ya o ya da ben uçurumdan düşecektik"

Prof. Dr. Başkaya, çocukluk yıllarından itibaren hayvanlarla iç içe olduğunu, köy hayatında yaşadığı zamanlarda yaralı buldukları atmaca, doğan, kartal ve yılan gibi canlıları beslediğini ve onların yaşantısıyla ilgili gözlemler yaptığını söyledi.

Üniversite yıllarından itibaren dağlarda hayvanların peşinden koşturmaya başladığını anlatan Başkaya, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz yerlerde ayısından, kurdundan, yaban keçisine kartalına kadar yaban hayvanlarını gözlemlemenin telaşıyla koşturduk. Elimizdeki fotoğraf makinesiyle onları görüntülemeye çalıştık. İyi görüntü alabilmek için bazı türlere 5-10 metre nasıl sokulurum, baskıda nasıl büyük çıkartırım diye hayvana da hissettirmeden pusu attığım oldu. Arka bacağından 3 kere yaban keçisi yakaladım, sonradan bıraktım. Çünkü ya o ya da ben uçurumdan düşecektik. Çengel boynuzlu dağ keçisini yakaladım 4 kere ellerimle. Pusu kurarak, yaklaşarak, taşın arkasında, buzulu üstünde, üstüne atlayarak bir şekilde yakalamalarım oldu.

Yere yattım, üstümü taşlarla ördüm, üstümden geldiler, geçtiler, bacağından yakaladım. Neden yakaladın derseniz, çünkü hep onları izliyoruz, akşama kadar onlarla iç içesiniz. Artık acaba tutabilir miyim onu diye denediğim oldu. Şimdi uyuşturucu tüfekle tutarsınız, ağ atarak tutarsınız ama arazide böyle bir hayvana sıfır yaklaşmak her zaman ilk hedefimizdir. Bir ayının ne kadar tehlikeli olduğunu hep anlatırız ama 'Yanında yavrusu varken ayıya nasıl daha çok yaklaşırım?' diyerek sıfıra kadar indiğimi çok bilirim. Belirli badireler atlatarak bugünlere geliyorsunuz. O da işin başka boyutu. Ömrümüz dağda, bayırda geçiyor."

Başkaya, Türkiye'de yaban hayatına bakışın her geçen gün geliştiğini ve istedikleri noktaya geldiğini belirterek, insanların daha çok bilinçlendiğine işaret etti.

Türk milletinin yaban hayatını en çok seven ve en çok koruyan milletlerden olduğunu vurgulayan Başkaya, "Yaban hayatını koruma ve geliştirme noktasında bir sıkıntısı yok bu milletin. Yaban hayatını belki de en çok seven, en çok koruyan milletlerden biri Türk milleti. Bugün Batı, Avrupa kurdu yok etmiştir veya Ruslar bile mücadele noktasında kurdu yok etmişlerdir. Batı Avrupa'nın çoğu yerinde ayıyı yok etmişlerdir ama bizim bunun gibi bir türü ortadan kaldıralım diye bir mücadelemiz olmamıştır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Fiyat artışları (4) Fiyat artışları (4) Türkiye'nin ilk yerli zeka testi öğrencilerin profillerini belirliyor Türkiye'nin ilk yerli zeka testi öğrencilerin profillerini belirliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Trabzon, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ömrünü yaban hayatına adayan akademisyen yeni uzmanlar yetiştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
11:07 Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı!
11:05 Mahalleli peşini bırakmadı! Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini taşladılar: İn aşağı in
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:53 İtalya'nın Dostoyevski kararından sonra İngiltere'de Rus kedilerine yaptırım uyguladı: Şovlara katılamayacaklar
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:20:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ömrünü yaban hayatına adayan akademisyen yeni uzmanlar yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement