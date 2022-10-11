OMÜ'de 2. Seramik Çalıştayı: Sanatçılar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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OMÜ'de 2. Seramik Çalıştayı: Sanatçılar hünerlerini sergiledi

11.10.2022 15:34

OMÜ'de 2. Seramik Çalıştayı: Sanatçılar hünerlerini sergilediSAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen "Seramik Çalıştayı"nın ilk gününde seramik sanatçıları hünerlerini sergiledi.

OMÜ'de 2. Seramik Çalıştayı: Sanatçılar hünerlerini sergiledi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen "Seramik Çalıştayı"nın ilk gününde seramik sanatçıları hünerlerini sergiledi.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü tarafından "Seramik Çalıştayı" düzenlendi. 11-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak çalıştayda, uluslararası düzeyde başarılar elde etmiş Türk seramik sanatçılarını ağırlandı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen Seramik Çalıştayı'nın ilk gününde sanatçı Doç. Dr. Oya Aşan Yüksel "Querda Secca" adı altındaki seramik düzey üzerinde "renkli sır" tekniğini öğrencilere anlattı. Yoğun ilgiyle takip edilen etkinlikte bölüm öğrencileri uzmanından renkli sır tekniği ile ilgili anlatılanları anbean uygulamalı olarak dinleme fırsatı buldu. Birçok ayrıntılı teknik göstererek tecrübelerini salonda bulunan herkese aktaran Oya Aşan Yüksel, etkinlik bitiminde herkesten alkış aldı.

Çalıştayda aynı zamanda bilgilendirici sunucu olarak da görev alan Dr. Öğr. Üyesi. Fidan Tonza, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz çalıştayda, 4 farklı üniversiteden 7 sanatçı katılımıyla bunun gibi etkinlikler yapıyoruz. Özellikle 'Avrupa Gençlik Yılı' kapsamında yaptığımız bu etkinliğin gençlikle buluşma, seramik alanıyla ilgili interaktif öğrenmeye açık bir pozisyon olması bizim için çok anlamlı. Samsun'da da böyle bir etkinliğin önemini vurgulamak istedik. 4 gün boyunca devam edecek olan etkinliğimizde karma sergimiz ve film gösterimizde çalıştayın süreci paylaşılacak" diye konuştu.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan ise "Seramik cam bölümümüz bu sıralar hızlı gidiyor. Bir öğrencimizin en ufak bir sorusu bile onun bakış açısını, hayatını etkiliyor. Bu etkileşim ortamı sanat için çok kıymetli" dedi.

Avrupa Gençlik Yılı kapsamında 4 gün sürecek olan etkinlikte sanatçılardan Sevim Çizer, Emre Feyzoğlu, Elif Aydoğdu, İsmet Yüksel, Leyla Kubat ve Emre Can workshoplar ve sunumlar gerçekleştirecek.

Ayrıca 21-26 Ekim 2022 tarihlerinde ise Atakum Hasan Ali Yücel Bilim ve Sanat Merkezi Sergi ve Konferans Salonunda film gösterimi ve sergi izleyici ile buluşacak.

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Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat OMÜ'de 2. Seramik Çalıştayı: Sanatçılar hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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