Opera İkizleri'nden Cumhuriyet Bayramı Konseri

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'Opera İkizleri'nden Dolmabahçe Sarayı önünde Cumhuriyet kutlaması

İSTANBUL - Opera İkizleri olarak tanınan Sinem ile Didem Balık, Dolmabahçe Sarayı önüne gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Atatürk'ün sevdiği 3 eseri seslendiren ikizler, "Cumhuriyet Bayramı'nda burada, halkın içinde olmak ve onlara şarkı söyleyebilmek çok keyifliydi" dedi.

Opera İkizleri olarak tanınan Sinem Balık ve Didem Balık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı önüne gelerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Atatürk'ün sevdiği 3 eseri seslendiren ikizler Cumhuriyet dönemi kıyafetleriyle yoğun ilgi gördü.

Tarihi dönem arabaları ile sahne alan sanatçılara orada bulunan vatandaşlar ve turistler de zaman zaman eşlik etti.

"Bir sanatçı olarak, bir Türk insanı olarak çok gurur duyuyoruz"

Sahnenin ardından açıklama yapan Sinem Balık ve Didem Balık, "Bizim için önemli olan burada modern zamanda o zamanın ruhunu insanlara yaşatabilmekti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir sanatçı olarak, bir Türk insanı olarak çok gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda burada, halkın içinde olmak ve onlara şarkı söyleyebilmek çok keyifliydi. Türkiye'nin şu anda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Buna çok inanan insanlarız, bizim halkımız arasında bir ayrım yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kadınları olarak hep birlikte el ele olacağız. Sanatçılar olarak hep birlikte olduğumuzu anlatmak da boynumuzun borcudur. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diyoruz" ifadelerini kullandılar.