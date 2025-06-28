Ordu'da Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kazıları Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'da Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kazıları Başladı

Ordu\'da Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kazıları Başladı
28.06.2025 11:21
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Ordu'da Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni arkeolojik kazılar başlatıldı, tarihi eserler bekleniyor.

Ordu'da 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda yeni dönem arkeolojik kazılara başlandı.

Fatsa ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın tamamının gün yüzüne çıkarılmasına yönelik kazıların üçüncü dönemine geçildi.

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı, arkeoloji öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın, turizme kazandırılması planlanıyor.

Aziz Konstantin ve Helena Manastırı kazısında bu dönem yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yürütülen üç arkeolojik kazı olduğunu söyledi.

Kazılardan birinin de üçüncü derece sit alanı üzerindeki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda sürdüğünü belirten Toparlak, yol genişletme çalışması sırasında bazı eserlerin ortaya çıkması sonrası başlatılan arkeolojik kazının, titizlikle devam ettiğini aktardı.

Arkeolojik kazıda birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Toparlak, bölgede devam eden moloz kaldırma işleminin ardından tabana ulaşılarak yeni tarihi eserlere ve bulgulara ulaşılacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Toparlak, çalışmalarda, geçen yıl bulunan Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği"nin devamına ulaşmayı umduklarını vurgulayarak, "Bununla birlikte birçok eser burada gün yüzüne çıkarılmış olacak. Ayrıca Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla da aslına uygun şekilde restorasyonuna başlanacak." dedi.

"Ordu'nun tarihi önemi bu kazılardan sonra değişti"

Kazı yapılan bölgenin değişik noktalarında araştırma ve sondaj çalışmalarının da sürdüğünü vurgulayan Toparlak, "Böylece yeni kazı alanı, yeni eserler ve mimari yapılar bulmayı hedefliyoruz. Eğer bu alanda yeni eserler ve mimari yapılar bulabilirsek kazı çalışmalarımızı daha geniş alana yaymış olacağız." diye konuştu.

Uğur Toparlak, Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın tarihine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Burası Bizans dönemine ait sekizgen şeklinde bir yapı. Dünyada bu özelliğe sahip çok az sayıda yapı var. Bunlardan birisi de Ordu'da, onun için burası çok kıymetli bir yer. Burada yapmamız gereken epey bir işimiz var. İnşallah bu seneki kazılarda daha güzel sonuçlar elde ederiz. Buradan çıkan eserleri, diğer kazı çalışmalarından çıkan eserler gibi yeni kuracağımız Ordu Müzesi'nde buluşturacağız."

Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nın Ordu turizmine kazandırılacağının altını çizen Toparlak, yerli ve yabancı turistlerin turizme açıldıktan sonra Karadeniz Sahil Yolu'na yaklaşık 200 metredeki bölgeyi ziyaret etme imkanı bulacağını anlattı.

Toparlak, Kurul Kalesi ve Fatsa Cıngırt Kalesi'nde de arkeolojik kazı yapıldığını belirterek, "Ordu'nun tarihi önemi bu kazılardan sonra değişti. Ordu'nun öngörülmeyen tarihi ve antik değerleri ortaya çıktı. Biz de Ordu adına bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Seçkin Evcim ise Bizans döneminde inşa edilen sekizgen planlı yapıdan çok azının bugüne ulaştığına dikkati çekerek, "Özellikle Anadolu'da çok az sayıda böyle bir yapı bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir yapıyı incelemek için bu arkeolojik kazı bizim açımızdan çok büyük bir şans oldu." dedi.

Alanda en az üç sezon daha çalışma yapılmasını öngördüklerini vurgulayan Evcim, sonrasında ise yapı üzerinde sağlamlaştırma ve restorasyon yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kazıları Başladı - Son Dakika

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