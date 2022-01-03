Ordu'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gösterime girdi - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, Ordu'daki sevgi evlerinde kalan çocuklar ile şehit ve gazi yakınları ilgiyle izledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterime giren filmi izleyenler arasında yer aldı, burada çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle film hakkında sohbet etti.

Vali Sonel, filmin ardından gazetecilere, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Hiçbir şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül yavrumuz ile şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini birlikte izledik. Hep birlikte hüzünlendik, gözyaşlarımızı tutamadık." dedi.

Şehitlerin isimlerinin ve anılarının her daim yaşatılacağını belirten Vali Sonel, 15 yaşında şehit olan Şehit Eren Bülbül'ün isminin Ünye ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan özel eğitim anaokuluna verildiğini hatırlatarak, 22 Eylül 2021 tarihinde Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılışının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün katılımıyla yapıldığını kaydetti.

Filmde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Sonel, "Toplumun her kesiminin bu filmi izlemesini istiyoruz. İçi vatan ve millet sevgisiyle dolu olan Eren Bülbül evladımıza ve Astsubay Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet, yakınlarına,sevdiklerine ve milletimize de sabırlar diliyorum. Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. İyi ki varsın Eren." diye konuştu.

Ordu'da ilk gösterimi bugün gerçekleştirilen filmi Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ekrem Mengi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Dernek Başkanı Adem Çiçek de izledi.